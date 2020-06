Konzumujte vitamín K, chráni pred pľúcnymi chorobami aj Covid-19, tvrdia vedci

Vitamín K by mohol pomôcť v boji proti ochoreniu COVID-19. Tvrdia to holandskí vedci. Všimli si, že pacienti, ktorí zomreli alebo sa ocitli na jednotke intenzívnej starostlivosti, mali nedostatok tohto vitamínu, píše The Guardian.

Nachádza sa napríklad v špenáte, vajciach či v tvrdých a modrých syroch.

Reguluje aj zrážanlivosť krvi

Vedci sa zamerali na pacientov z nemocnice Canisius Wilhelmina v meste Nijmegen. Na projekte spolupracuje aj Ústav kardiovaskulárneho výskumu v Maastrichte.

Študovali počas neho 134 pacientov hospitalizovaných s COVID-19 medzi 12. marcom a 11. aprílom, a tiež skupinu 184 zdravých ľudí rovnakého vekového zloženia.

Uviedli, že COVID-19 spôsobuje krvné zrazeniny a vedie k degradácii elastických vlákien v pľúcach. Vitamín K, ktorý sa nachádza v jedle a absorbuje sa v tráviacom trakte, je kľúčový na produkciu proteínov potrebných na regulovanie zrážanlivosti a ochranu proti pľúcnym chorobám.

V zdravom množstve nemá žiadne vedľajšie účinky

Odborníci v súčasnosti hľadajú financie potrebné na klinické testy. Vedec Rob Janssen na základe počiatočných výsledkov povzbudzuje ľudí, aby v „zdravom množstve“ prijímali vitamín K. Výnimku však tvoria pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi. „Máme prostriedok, ktorý nemá žiadne vedľajšie účinky, dokonca sú menšie ako u placeba,“ dodal.

„Radím, aby sme užívali doplnky s vitamínom K. Aj keby nepomáhal pri vážnych prípadoch súvisiacich s COVID-19, je dobrý pre cievy, kosti a pravdepodobne aj pre pľúca. Poznáme vitamín K1, ktorý sa nachádza v špenáte, brokolici, listovej zelenine, čučoriedkach, vo všetkých druhoch ovocia a zeleniny. Vitamín K2 sa lepšie vstrebáva v tele. Obsahujú ho holandské, a musím povedať, že aj francúzske syry,“ prezradil.

Aj japonský pokrm natto obsahuje veľa vitamínu K2 a podľa Janssena by bolo dobré preštudovať jeho ďalšie účinky na zdravie. „V Londýne spolupracujem s japonskou vedkyňou. Podľa nej je pozoruhodné, že v japonských regiónoch, kde často jedia natto, neohlásili ani jedného mŕtveho na COVID-19,“ vyjadril sa.