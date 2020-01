Koronavírus je globálnou hrozbou, rozhodla Svetová zdravotnícka organizácia

aktualizované 30. januára 22:32

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po počiatočnom váhaní vyhlásila globálny núdzový stav pre nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny. Informovala o tom agentúra AP.

Spravila to vo štvrtok večer po tom, ako sa za týždeň počet nakazených zdesaťnásobil.

Globálny stav núdze definuje WHO ako „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú medzinárodnú reakciu.

Obávajú sa postupu vírusu do krajín, ktoré ho nemusia zvládnuť

Vírus sa po prvý raz objavil v Číne v decembri 2019. Doteraz sa v krajine objavilo viac ako 7 800 ochorení a 170 ľudí zomrelo. Vírus sa vzápätí preniesol do ďalších osemnástich krajín.

Ako uviedol riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, organizácia je znepokojená z toho, ako sa vírus šíri mimo Číny. Rozhodnutie WHO je podľa neho práve preto. „Najväčšie obavy máme z možnosti, že sa vírus rozšíri do krajín so slabším systémom zdravotníctva, ktoré nie sú pripravené si s ním poradiť,“ povedal Ghebreyesus.

Ako zdôraznil, vyhlásenie núdzového stavu neznamená vyjadrenie nedôvery Číne. Naopak, WHO verí, že Čína dokáže epidémiu zvládnuť.

Prenos z človeka na človeka

Vo štvrtok Francúzsko potvrdilo, že jeden z lekárov, ktorý liečil infikovaného pacienta, sa taktiež nakazil. V súčasnosti sa lieči v izolácii v parížskej nemocnici.

Lekári majú obavy, že prenos infekcie z pacientov na zdravotníckych pracovníkov znamená, že vírus sa adaptoval na prenos z človeka na človeka.

Vyhlásenie globálneho núdzového stavu obvykle prináša viac peňazí a ďalších zdrojov, poznamenáva AP. Na druhej strane však môže spôsobiť, že vlády znervóznejú a obmedzia cestovanie a obchod.

Zatvárajú hranice

Rusko ohlásilo, že zatvára hranice s Čínou. Pripojilo sa tak k Mongolsku a Severnej Kórei. Rusko očakáva, že hranice ostanú zatvorené do 1. marca.

Pozemná doprava bola pozastavená s výnimkou jedného vlaku z Moskvy do Pekingu. Letecká doprava však zatiaľ ostáva bez zmien. Rusko zatiaľ nepotvrdilo žiadne ochorenie na nový koronavírus.

Uzavreté ostáva aj mesto Wu-Chan, kde sa nákaza objavila po prvý raz.

Drvivá väčšina prípadov, 99 %, je stále v Číne. Podľa tamojších lekárov doteraz infikoval viac ľudí ako podobný vírus SARS.

Podľa doterajších informácií sa zdá, že vírus nie je mimoriadne smrtiaci. Smrtnosť sa pohybuje okolo 2 %, pričom vírusu SARS podľahlo 10 % chorých. Navyše, množstvo ľahších prípadov je zrejme neodhalených, čiže letalita vírusu môže byť aj nižšia.