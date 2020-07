Koronavírusom sa v Afrike nakazilo už viac ako pol milióna ľudí, zdravotníctvo kolabuje

Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Afrike presiahol pol milióna. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v stredu oznámilo, že doteraz zaevidovali viac ako 508-tisíc infikovaných, pričom Juhoafrická republika ohlásila denný nárast o vyše 10-tisíc prípadov.

Skutočný počet nakazených v Afrike však nie je známy, keďže kontinent bojuje s nedostatkom testov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vírusom v Afrike nakazilo viac ako dvetisíc zdravotníkov, pričom tamojšie zdravotníctvo je už aj tak v zlom stave. Podľa WHO v Afrike pripadá 2,2 zdravotníckych pracovníkov a 0,3 lekára na tisíc ľudí.

Niektorí nespokojní zdravotníci v Nigérii, Zimbabwe, Kongu a Sierre Leone začali štrajkovať a žiadať lepšie ochranné pomôcky alebo vyššiu mzdu. Odborníci varujú, že aj keby sa do Afriky podarilo dostať potrebné vybavenie, chýbal by personál, ktorý by ho vedel ovládať.

Nárast prípadov prichádza po tom, ako sa čoraz viac štátov rozhodlo opäť otvoriť priestor pre komerčné lety. Mesiace zatvorené hranice síce priniesli čas na prípravu na pandémiu, no uškodili veľmi potrebnej humanitárnej pomoci.