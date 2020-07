WHO mení názor na šírenie koronavírusu, pribúdajú dôkazy o vzdušnom prenose

Príznaky malo v deň testovania iba 22 percent ľudí, ktorí v Británii prišli na vyšetrenie na Covid-19. Na základe štatistických výsledkov o tom informuje o tom BBC.

Z údajov tiež vyplynulo, že vyššiu pravdepodobnosť pozitívneho testu mali zdravotníci a ľudia pracujúci v oblasti sociálnej starostlivosti.

Nešíri sa len kašľaním a kýchaním

Podľa expertov to znamená, že prenos vírusu ľuďmi bez príznakov môže byť vysoko rizikový. Naznačuje to aj posledné stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorej sa nové dôkazy prikláňajú k tomu, že sa koronavírus môže šíriť aj vzduchom v podobe aerosólu prostredníctvom najmenších častíc vírusu.

Vzdušný prenos v zle vetraných a uzavretých priestoroch teda nie je vylúčený a zistenia vedcov poukazujú na to, že koronavírus schopný vyvolať infekčné ochorenie sa môže držať aj v aerosóle, píše BBC.

WHO však doteraz upozorňovala najmä na riziko kvapôčkového prenosu kašľaním a kýchaním, pretože k hypotéze o prenose aerosólom chýbali jednoznačné dôkazy.