Košická nemocnica sa pripravuje na enormný nárast cien energií a musí prijať aj mnoho úsporných opatrení

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice sa pripravuje na enormný nárast cien energií. Len v prvom polroku zaplatila za energie viac ako 6,2 milióna eur. Informovala o tom Ladislava Šustová z UNLP Košice..

„Oproti minulému roku evidujeme nárast cien energií o 150 percent, ceny plynu stúpli o vyše 300 percent, čo výrazne ovplyvnilo náš rozpočet. Prognózy pre rok 2023 predpovedajú ešte vyššie ceny, preto prijímame rad úsporných opatrení. Prioritou je napriek všetkému zachovať zdravotnú starostlivosť v našom regióne, poskytovať konzultačné, poradenské a liečebné možnosti pacientom z celého východného Slovenska a naďalej skvalitňovať spektrum medicínskych výkonov,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Budovy sú energeticky náročné

Nemocnica dlhoročne zápasí s vysokými investíciami do zastaraných, energeticky náročných budov v troch rozsiahlych areáloch: Trieda SNP, Rastislavova a Ipeľská. Príjmy nemocnice už nestačia kompenzovať nedokonalosti pôvodných objektov budovaných v dobe, keď energetické výdavky podľa Beňu ani zďaleka nesiahali do takých extrémov.

„Ako všetky zodpovedné prevádzky aj UNLP plánuje investíciami znížiť energetickú náročnosť na najnižšiu možnú mieru. V našich prevádzkach je v zime budova za krátky čas vychladená, v horúčavách zas extrémne nahriata a klimatizačné jednotky, ktoré sú v budovách inštalované, sú náročné na spotrebu energií,“ uviedol Beňa.

Vhodné korigovanie náhlych teplotných výkyvov v budovách stavaných, v prípade jedného areálu pred 50 rokmi a v prípade druhého areálu pred 100 rokmi, nie je podľa neho jednoduché.

Začínajú s komplexnou rekonštrukciou

Základom projektov s garanciou energetickej úspory je kvalitná strecha a inteligentné zateplenie.

„S projektmi komplexnej rekonštrukcie opláštenia a inteligentného zateplenia s garanciou energetickej úspory chceme začať v siedmej najvyššej nemocničnej budove v Európe, ktorá je v našej prevádzke – 17-poschodovom lôžkovom monobloku na Triede SNP spolu s budovou Polikliniky. Aktuálne realizujeme revíziu elektrických rozvodov, ktoré plánujeme postupne rekonštruovať, nasledovať bude náročná výmena okien,“ informoval riaditeľ.

Projekt už začína mať reálne kontúry

V súčasnosti prebieha verejná súťaž na rekonštrukciu striech – na lôžkovom monobloku a súčasne na budove Polikliniky na Tr. SNP, ktorých oprava je kľúčová, na čo nemocnica plánuje použiť peniaze z kapitálových výdavkov štátu.

„Za rok sme investovali približne 200-tisíc eur do opravy piatich striech v areáli na Rastislavovej. Najviac by nás všetkých potešilo, ak by sme storočnicu UNLP privítali o dva roky s viacerými budovami už zateplenými alebo obloženými lešením pri realizácii rekonštrukčných prác. Projekt rekonštrukcie samotných pamiatkovo chránených storočných budov už začína nadobúdať reálne kontúry, plánujeme sa v tomto smere zapojiť do výzvy, ktorú presne na tento účel vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby,“ dodal Beňa.

Ďalšie úspory prinesie aj úplné odstavenie päťdesiatročnej energeticky náročnej administratívnej budovy na Rastislavovej ulici, ktorej celoročná prevádzka stála nemocnicu pri doterajších cenách 30-tisíc eur. Do tejto budovy už v zime energie prúdiť nebudú. Prevádzky boli presťahované do iných existujúcich priestorov a miesto tejto administratívnej budovy plánujú v budúcnosti postaviť novú kyslíkovú stanicu.