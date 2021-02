Košický kraj spustí prvé veľkokapacitné očkovacie centrum, denne chcú zaočkovať stovky ľudí

Košický samosprávny kraj (KSK) na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR pripravuje spustenie veľkokapacitných očkovacích centier. Prvé vznikne v telocvični župnej Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach. Očkovať by sa pilotne malo začať budúci týždeň, cez víkend 27. a 28. februára. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Ako prvých zaočkujú učiteľov

„Nakoľko v najbližších týždňoch dostaneme obmedzený počet vakcín, ako prvé spustíme očkovacie centrum v krajskom meste. V pilotnej fáze by sme mali očkovať učiteľov. Chceme odľahčiť kapacity očkovacích centier, ktoré v súčasnosti fungujú pri nemocniciach. Krajské očkovacie centrum by preto malo začať prevádzku počas víkendu 27. a 28. februára. Denne by sme mali zaočkovať do 800 ľudí,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach bude pripravených šesť vakcinačných kójí. Košický samosprávny kraj aktuálne pripravuje aj technické vybavenie potrebné na zabezpečenie očkovacieho procesu.

Nábor zdravotníkov pokračuje

Okrem Košíc vzniknú ďalšie očkovacie centrá v každom regióne v kraji tak, aby bola zabezpečená dostupnosť očkovania pre všetkých obyvateľov. Košický samosprávny kraj naďalej pokračuje v nábore zdravotníkov, ktorých pomoc je nevyhnutná na zabezpečenie očkovania, zaregistrovaných je už vyše 210 zdravotníkov. Doposiaľ sa prihlásili primárne záujemcovia z Košíc a okolia, župa vyzýva i zdravotníkov z ďalších okresov v kraji, aby sa zapojili.

Košický samosprávny kraj zriadil infolinku pre ľudí, ktorí majú otázky k očkovaniu, účinnosti vakcín, ich zloženiu alebo vedľajším účinkom. Operátori sú k dispozícii na telefonickej linke 0850 122 085 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30.