Košický samosprávny kraj spustil infolinku k očkovaniu proti COVID-19, najprv poslúži seniorom

Košický samosprávny kraj (KSK) v stredu 10. februára spustil infolinku k očkovaniu proti COVID-19. V čase šíriacich sa hoaxov chce ľuďom pomôcť rozhodnúť sa na základe pravdivých a overených informácií, či podstúpiť očkovanie.

Linka s číslom 0850 122 085 poslúži verejnosti v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 a v prvej fáze je cielená na seniorov nad 65 rokov veku, ktorých žije v Košickom kraji takmer 123-tisíc. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Seniori dostanú SMS

„Župné Dobrovoľnícke centrum Košického kraja už od marca minulého roka prevádzkuje telefonickú linku, kde sa môžu osamelí dôchodcovia porozprávať s dobrovoľníkmi. Z týchto rozhovorov vyplynulo, že starší obyvatelia nemajú dostatok informácií o očkovaní proti COVID-19 a ich prístup k informačným zdrojom je obmedzený. Slovensko sa pritom aktuálne nachádza vo fáze, keď môžu absolvovať očkovanie seniori nad 75 rokov veku. Chceme im preto poskytnúť odpovede na nezodpovedané otázky a pomôcť lepšie sa rozhodnúť,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Infolinku zriadilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Deutsche Telekom IT Solutions, Slovensko IT, Dobrovoľníckym centrom KK, VSE Holding, Košice IT Valley a AT&T. Seniori v Košickom kraji dostanú SMS o možnosti získať informácie o očkovaní na infolinke.

Volajúci sa dozvedia viac o význame očkovania, type a účinnosti vakcín používaných na Slovensku, ich výrobe a registrácii.

Bežná tarifa hovoru

Tiež tu získajú informácie o postupe očkovania, jeho výhodách aj rizikách, o možných reakciách a nežiaducich účinkoch vakcinácie. Náklady na prevádzku infolinky bude hradiť Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Telefonát je spoplatnený podľa bežnej tarify operátora volajúceho, v prípade paušálu sa volajúcemu minutáž odpočíta z predplatených minút.

Prevádzkovateľ linky prispieva volajúcemu na jednu minútu hovoru sumou 0,056 eura v prípade, že telefonuje z pevnej linky a sumou 0,229 eura v prípade, že volá z mobilu.