Krajčí: Na vyhlásený tender nitrianskej nemocnice je pravdepodobne dopredu dohodnutý dodávateľ

aktualizované 20. decembra 16:49

Na vyhlásený tender Fakultnej nemocnice (FN) Nitra je pravdepodobne dopredu dohodnutý dodávateľ. Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva za hnutie OĽaNO Marek Krajčí to konštatoval v piatok na tlačovom brífingu.

FN Nitra vyhlásila verejnú súťaž na komplexný nemocničný informačný systém. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 4,2 mil. eur bez DPH.

Dodávateľ takéhoto moderného systému sa podľa Krajčího na Slovensku ani v Čechách nevyskytuje. Napriek tomu si myslí, že dodávateľ nebude zahraničný. „Ale bude to dodávateľ, ktorý žije v našich končinách a ktorý sa na tomto poriadne nabalí,“ konštatoval.

Mal by byť jednotný systém

Nemocnice majú mať podľa Krajčího jeden informačný systém. Ten sa mal vysúťažiť a kupovať centrálne.

„Jednotliví nominanti v jednotlivých nemocniciach si nakupujú vlastné informačné systémy. Tento, pokiaľ by sa to podarilo zrealizovať, a my dúfame, že sa nepodarí, bude zazmluvnený na 60 mesiacov. Keď budúca vláda bude chcieť nemocnice spravovať ako sieť a zaviesť efektivitu hospodárenia, bude mať zviazané ruky. Ničia to, čo by sa dalo v budúcnosti urobiť, aby sa zaviedol poriadok do spracovania štátnych nemocníc,“ konštatoval.

Ak táto nemocnica podľa tieňového ministra financií a hospodárstva a predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Eduarda Hegera niečo nepotrebuje, tak je to práve komplexný informačný systém.

„Tento má, je funkčný, bolo doň investované a bol niekoľkokrát tento rok upgradovaný. Vyzývame samotného obstarávateľa, aby tento tender stiahol a zastavil. Zároveň vyzývame Petra Pellegriniho, aby dohliadol na to, že toto obstarávanie bude zastavené, ak mu záleží na dobre a zdraví občanov Slovenskej republiky,“ dodal Heger.

Za ľudí: Je to ako piešťanské CT

Tender nitrianskej nemocnice nápadne pripomína kauzu predraženého CT-čka v Piešťanoch, tvrdí strana Za ľudí. Na tlačovej konferencii to v piatok konštatovala líderka strany pre zdravotníctvo Andrea Letanovská.

Tendre na predražené informačné systémy na Slovensku sa podľa Letanovskej stali pojmom. „Ich spoločnou črtou sú obvykle špeciálne služby šité na mieru, kde sa zdanlivo ľahko zdôvodňuje ich premrštená cena. Keď sa však pozriete bližšie, zistíte, že ide o štandardizované, bežné produkty, ktoré sú zabalené do luxusnej krabice, ktorá má vysvetliť ich vysokú cenu,“ uviedla.

Nikto z personálu FN Nitra podľa Letanovskej nepovie, že to, čo ich trápi, je informačný systém.

„Nový softvér nainštalovaný na starých počítačoch je úplne absurdný. Neprispeje to k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti,“ povedala.

Zdravotníctvo sa zhoršuje, tvrdí OĽaNO, ministerstvo odporuje

Slovenské zdravotníctvo od roku 2005 podľa Krajčího nielenže stagnuje, ale zhoršuje sa v porovnaní s krajinami V4.

„V porovnaní s Českom zaostávame úplne jednoznačne. Na Slovensku zomrie o 3-tisíc ľudí viac na choroby, ktoré sú liečiteľné kvalitným zdravotníctvom. Keby títo ľudia žili v Čechách, ďalej by žili. Žijú o 2,5 roka dlhšie ako u nás a sme posledná krajina v EÚ, ktorá má najnižšie dožitia v plnom zdraví,“ konštatoval Krajčí.

„Ministerstvo zdravotníctva odmieta tendenčné politické vyjadrenia opozičnej strany OĽaNO. Čo sa týka predmetného nákupu, komplexnú argumentáciu poskytne Fakultná nemocnica v Nitre,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Čo sa týka argumentov, že Ministerstvo zdravotníctva SR od roku 2016 nič neurobilo, resp. bolo nečinné, sa rezort razantne ohradil. Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho hovorkyne uviedlo za dané obdobie do praxe množstvo systematických krokov, ktoré stav zdravotníctva zlepšujú a viaceré pozitívne zmeny sa odrazia v praxi s odstupom času.

Agentúra SITA požiadala o reakciu Fakultnú nemocnicu Nitra.