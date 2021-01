Krajčí plánuje zmenu, zamestnanci kritickej infraštruktúry by nemali byť očkovaní pred seniormi

Zamestnanci kritickej infraštruktúry by nemali byť pri očkovaní proti koronavírusu momentálne uprednostňovaní pred staršími ľuďmi. Myslí si to minister zdravotníctva Marek Krajčí, podľa ktorého by títo zamestnanci mali byť na „poradovníkoch čakateľov“.

Tie by sa podľa Krajčího mali vystavovať najmä z dôvodu, že sa na očkovanie v daný deň vždy nedostavia všetci objednaní ľudia. Ministerstvo plánuje najneskôr vo štvrtok zverejniť upresnenú špecifikáciu prvej vlny očkovania.

Minister tiež informoval, že od 18. januára by sa mali začať očkovať zariadenia sociálnej starostlivosti pomocou mobilných výjazdových jednotiek. Doplnil, že na január máme k dispozícii približne 208-tisíc vakcín.