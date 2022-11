Krajniak považuje navrhované zvýšenie platov za adekvátne, lekárov prosí o akceptovanie

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak prosí lekárov, aby akceptovali 35-percentné zvýšenie platov. Povedal to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Apeluje na proporcionalitu v spoločnosti, keďže hoci aj ostatným zamestnancom verejnej správy sa zvyšuje plat, nejde o takú sumu, aká je navrhovaná v prípade lekárov. Dodal, že by mali brať do úvahy, že navrhované zvyšovanie ich platov je vyššie, než v prípade iných zamestnancov. Je toho názoru, že ide o adekvátne zvýšenie.

Podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický tvrdí, že za ich vlád sa s lekármi vždy vedeli dohodnúť. Spôsob, akým s lekármi minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyjednáva, považuje za dehonestujúci, a nemyslí si, že je to spôsob, ako sa dohodnúť.