Vláda akceptuje ústupok lekárov v platoch, o zvyšných siedmych bodoch chce podľa Hegera rokovať

Vláda na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) je pripravená na dohodu a ochotná podpísať memorandum. Heger sa na dnešnom brífingu vyjadril, že sú ochotní rokovať, zasadnúť za stôl a doladiť zvyšných sedem bodov, ktoré zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) odmietli uzatvoriť, kým nebude doriešená platová otázka. Stačí uznať, že zvýšenie platov zdravotníkov o 300 mil. eur bude veľký spoločný úspech, taktiež zvýšenie základného platu atestovaných lekárov s 20-ročnou praxou o 35 percent a dorovnanie platov s českými platmi.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že vládna platová ponuka zo stredy na navýšenie platov je maximum, čo si môže štát dovoliť. Vďaka tomu by lekári zarábali ako ich kolegovia v Česku. LOZ pôvodne požadovalo pre atestovaných lekárov základné platy s 30-ročnou praxou zvýšenie o 100 percent, 20-ročnou praxou o 77 percent a 10-ročnou praxou o 53 percent. V sobotu boli nové požiadavky LOZ korigované na nové požiadavky, kde žiadajú pri 30-ročnej praxi 59-percentné navýšenie platu, pri 20-ročnej praxi o 44 percent a u lekárov s 10-ročnou praxou o 30 percent.

Lengvarský verí v dohodu s odborármi

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že s odborármi sú na siedmich požiadavkách „technicky dohodnutí“. Verí v dohodu a podpísanie memoranda.

Heger zopakoval, že s lekárskymi odborármi je pripravený rokovať „deň, noc, deň“, aby zabránil kolapsu nemocníc.

LOZ v sobotu oznámilo, že ustupuje od svojich platových požiadaviek až na úroveň, ktorú ponúkla vláda. Lekárski odborári však žiadajú, aby vláda splnila zvyšných sedem požiadaviek LOZ. Na brífingu pred Úradom vlády SR to uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Medzi ne patrí poriadok vo financovaní nemocníc, podpora lekárskych fakúlt, reforma vzdelávania mladých lekárov, zvýšenie miezd sestier, či zrušenie zdaňovania vzdelávania lekárov.

LOZ ustupuje v mzdových podmienkach

Lekárski odborári po celoslovenskom stretnutí ustupujú z pôvodne požadovaného 2,8-násobku priemernej mzdy pre atestovaného lekára a prijímajú návrh vlády na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku. LOZ ustupuje aj od požiadavky na 1,7-násobok priemernej mzdy pre neatestovaného lekára a akceptuje návrh vlády na 1,4-násobok priemerných hrubých zárobkov. Odborári už tiež nepožadujú 0,05-násobok priemernej mzdy za rok praxe, čo je zhruba 60 eur. Pre každého lekára LOZ navrhuje 0,03-násobok priemernej mzdy, čo vychádza na 36 eur.

„Tieto naše ústupky, čo sa týka miezd lekárov, sú zásadné a robíme ich preto, aby vláda začala riešiť ostatných sedem požiadaviek,“ povedal šéf LOZ. Zdôraznil, že pri zvyšných siedmich požiadavkách odborári neustúpia. „Kompromis navrhujeme s tromi podmienkami,“ povedal Visolajský.

Prvou je to, že vláda prijme všetkých ostatných sedem požiadaviek LOZ v spoločnom memorande, teda v písomnom záväzku. Druhou podmienkou LOZ je, aby všetky potrebné návrhy zákonov parlament schválil do dvoch týždňov. Kabinet má tiež zabezpečiť, aby pracovné podmienky lekárov, vrátane podmienok práce nadčas, či pracovnej pohotovosti a všetky mzdové podmienky lekárov, ktorí podali výpovede, boli súčasťou ich pracovných zmlúv. „Ponuka LOZ vláde je podmienečná a obmedzená do 30. novembra, vrátane realizácie jej plnenia formou podpisu spoločnej dohody,“ povedal predseda LOZ.