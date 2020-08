Kratšia karanténa, rozšírený zoznam rizikových krajín. Konzílium predstavilo nové COVID opatrenia

Ako po rokovaní Konzília epidemiológov informoval Marek Krajčí, momentálne čelíme druhej vlne ochorenia COVID-19.

Podľa hlavnej epidemiologičky SR Henriety Hudečkovej sa chorobnosť zhoršila a prekročila strop z apríla. Stúpol tiež počet hospitalizovaných, avšak chorobnosť je najvyššia vo vekovej skupine 25-44-ročných ľudí, teda mladších osôb.

Aktualizovaný zoznam rizikových krajín

Zoznam červených krajín sa podľa Krajčího rozšíri o Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Maltu. Rizikové je však podľa ministra aj Grécko, ktoré zatiaľ ostáva medzi zelenými krajiny.

Dovolenkári by sa podľa ministra mali vrátiť do konca augusta, pretože od 1. augusta pôjdu navrátilci do karantény, ak sa vrátia z rizikových krajín.

Červené zóny v bezpečných krajinách

Do rizikových regiónov, ktoré sú označené ako červené zóny v inak bezpečných krajinách, sú v Česku Praha a kraj Vysočina.

V Rakúsku ide o hlavné miesto Viedeň, regióny Tirolsko a Horné Rakúsko a v Poľsku ide Pomoranský a Malopoľský región a Sliezske vojvodstvo.

V Anglicku do rizikových regiónov zaradili Tayside a North West a v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je rizikovým regiónom Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Minister vyzval Slovákov, ktorí tieto regióny navštívia, na dodržiavanie prísnych epidemiologických parametrov.

Kontroly na hraniciach s Ukrajinou

Podľa ministra sa tiež bude kontrolovať ukrajinská hranica. Na hranici budú musieť občania pred vstupom na Slovensko vyplniť formulár e-hranica na korona.gov.sk. Až po jeho skontrolovaní budú vpustení.

Pracovníci prichádzajúci na Slovensko z Ukrajiny a zo Srbska, teda z rizikových krajín, budú takisto musieť po piatich dňoch absolvovať test na COVID-19 a budú v karanténe až do oznámenia o negativite testu.

Konzílium rozhodlo o skrátení karantény

Minister tiež oznámil skrátenie karantény zo 14 na 10 dní, pričom test na COVID-19 bude potrebné absolvovať po piatom dni karantény.

Karanténa zároveň bude môcť byť ukončená po 10 dňoch bez testu v prípade, že sa u osoby nevyskytnú žiadne príznaky COVID-19.

Hospitalizáciu potrebujú najmä starší ľudia

Ako doplnil Krajčí, v kategórii pacientov nad 60 rokov sa dostáva 30 percent do nemocníc, pričom 4,6 percenta z nich končí na JIS a 2,1 percent na umelej pľúcnej ventilácii.

V prípade seniorov nad 70 rokov potrebuje hospitalizáciu až 80 percent pacientov, 4,6 percenta musia umiestniť na JIS a 2,1 percent na umelú pľúcnu ventiláciu.

Narastá počet importovaných prípadov

Podľa Krajčího je zarážajúce, že u nás stúpajú aj prípady z Česka a evidujeme aj import z Chorvátska, kde je situácia okolo koronavírusu dramatickejšia.

Epidemiológovia situáciu na Slovensku vyhodnocujú na základe troch parametrov – epidemiologického stavu, inštitucionálnej pripravenosti a profilu rizika regiónu.

Správu budeme aktualizovať