Ministerstvo zdravotníctva SR intenzívne rokuje o riešeniach, ako ambulantný sektor stabilizovať, ako so zástupcami ambulantného sektora, tak so svojimi partnermi na vládnej úrovni. Pre agentúru SITA to v reakcii na výhrady Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková. Výsledky kontrol však podľa nej priniesli aj pozitívne hodnotenie.