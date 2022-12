Jedným z dôležitých bodov v memorande medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) bolo aj zvýšenie počtu študentov zo Slovenska študujúcich na našich lekárskych fakultách.

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) sa neobáva toho, že by to viedlo k zníženiu úrovne našich medikov. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA a portál vZdravotníctve.