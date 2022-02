Do polroka by malo byť vyriešené navyšovanie platov zdravotníkov. Po stredajšom rokovaní vlády to potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

„Rokovania pokračujú intenzívne ďalej. Do polroka by mala byť táto otázka vyriešená,“ povedal minister, ktorý tak potvrdil vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera z pondelka tohto týždňa.