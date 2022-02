Vláda riskuje odliv zdravotníkov do zahraničia, o zvyšovaní platov chce rozhodnúť do pol roka

Do pol roka by malo by známe rozhodnutie o zvýšení platov zdravotníckeho personálu. V Rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo to v pondelok (7. februára) povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Ešte cez víkend v RTVS v diskusnej relácii Sobotné dialógy nechcel hovoriť o konkrétnom termíne.

Hrozí rast verejného dlhu

Heger zdôraznil, že peniaze na platy bude potrebné nájsť každý rok, čo nebude jednoduché. Ak sa v zdravotníctve nenájdu úspory, tak sa podľa neho zvýši verejný dlh.

Ročne by malo ísť do zdravotníctva navyše okolo 300-miliónov eur. Heger však tvrdí, že by malo ísť až o sumu približne 500-miliónov eur. O stavbe nemocnice na bratislavských Rázsochách sa podľa šéfa vlády rozhodne do dvoch mesiacov.

Finančná pomoc domácnostiam

Podľa premiéra v stredu (9. februára) by mali byť po rokovaní známe opatrenia pomoci pre ľudí, ktorí prepadli cez regulačnú sieť pri cenách energií. Ide napríklad o bytové domy, ktoré sa odpojili od centrálnych zdrojov tepla a inštalovali si vlastné kotly.

O raste inflácie Heger poznamenal, že vláda ju nevyrieši a je to otázka pre centrálne banky. Pripomenul, že inflácia stúpala pomalšie ako v okolitých krajinách, pretože Slovensko je v eurozóne.

Zdôraznil, že vláda má zodpovedný prístup k verejným financiám, pretože občanov nechce nadmieru zadlžovať. Podotkol však, že ministri dostali za úlohu nájsť rezervy, aby sa ušetrené peniaze mohli využiť na výdavky súvisiace s pomocou pre ľudí.