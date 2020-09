Lepšia zdravotná starostlivosť a ušetrené peniaze nemocníc, programátori sa pustil do nového projektu

Slovenskí programátori sa pustili do nového projektu, ktorý má zlepšiť zdravotnú starostlivosť a nemocniciam ušetriť peniaze. Ako v tlačovej správe uviedla spoločnosť Siemens Healthineers, komplexný systém bude fungovať na báze umelej inteligencie.

Pacienti budú mať novú aplikáciu

Nemocniciam môže podľa odhadov ušetriť 30 % nákladov, k dispozícii by ho mali mať koncom budúceho roka. Pre pacientov bude navyše k dispozícii mobilná aplikácia, v ktorej nájdu potrebné informácie o ich liečbe či hospitalizácii.

Projekt Patient Journey Management, do ktorého sa pustili programátori a IT špecialisti zo spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko, myslí aj na manažovanie pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a náhle zmeny súvisiace s pandémiou koronavírusu.

Na projekte by sa malo podieľať približne 50 softvérových inžinierov a testerov, ktorí budú spolupracovať s odborníkmi v Nemecku. Programátori budú v úzkom kontakte aj so zdravotníckymi zariadeniami.

Spolupráca nemocníc v Európe a v USA

„Do spolupráce bude zapojených približne desať nemocníc v Európe a Spojených štátoch. Boli by sme však radi, ak by sa do vývoja zapojila aj niektorá zo slovenských nemocníc,“ uviedol Alexander Biháry zo spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko.

Spoločnosť Siemens Healthineers AG pôsobí v oblasti medicínskych technológií, sídli v Nemecku. Pracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti po celom svete na rozvoji presnej medicíny, transformácii poskytovania starostlivosti, zvýšení pohodlia pacientov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti.