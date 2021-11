Levočská nemocnica pokračuje s očkovaním, vakcínu dostanú aj neregistrovaní záujemcovia

Levočská nemocnica už bude proti ochoreniu COVID-19 očkovať aj neregistrovaných záujemcov. Okrem možnosti prísť zaočkovať sa v stredu a vo štvrtok popoludní pre nich vyčlenila osobitne aj celý piatok.

Nedostatok objednaných vakcín

Podľa Lucie Roháčovej, námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť, nemocnica minulý týždeň zaznamenala veľmi vysoký záujem o očkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Ako však vysvetlila, nemala však objednaný počet vakcín, ktorý by pokryl tento záujem, pretože tie sa objednávajú s dvojtýždňovým predstihom.

„Objednávky vakcín si musíme z dôvodu efektívneho využitia vopred plánovať. Je potrebné si uvedomiť, že vakcíny majú po rozmrazení len niekoľko dní na to, aby sa použili. My, ani väčšina nemocníc v okolí nedisponuje mraziacimi boxami na ich dlhodobejšie uskladnenie, a preto sa k nám z týždňa na týždeň dovážajú,“ dodala Roháčová.

Očkovanie aj bez registrácie

Podľa nového časové harmonogramu budú vo vakcinačnom centre nemocnice očkovať neregistrovaných záujemcov, a to v stredu a vo štvrtok od 12:30 do 14:00 a v piatok od 08:00 do 14:00.

„Dostupnosť vakcín je pre nás dôležitá, a preto sme sa rozhodli do časového harmonogramu pridať deň navyše len pre neregistrovaných záujemcov. Posledný záujemca by mal prísť najneskôr o 13:45,“ priblížila námestníčka.

Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny, a tí, ktorí dostali SMS správu s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, sa odporúča registrácia prostredníctvom internetovej stránky.