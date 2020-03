Liberáli majú záujem o post predsedu zdravotníckeho výboru, výroky Matoviča nazvali nekorektnými

Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Cigániková považuje za nekorektné víkendové vyjadrenia budúceho premiéra Igora Matoviča z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO), že o rezort zdravotníctva nikto nemá záujem. Podľa nej SaS tento rezort zaujíma, a preto SaS prejavila vážny záujem o post predsedu Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady SR.

Voliči rozhodli

„Igor, to nejde očakávať, že my ťa zbavíme všetkých problémových ministerstiev a ty si necháš len tie, kde sa môžeš hrať na Ježiška. Voliči rozhodli a dali mandát aj zodpovednosť najmä tebe. Nevyhováraj sa preto na vlastných partnerov, nerobí to dobrotu. A nie je to vôbec fér,“ napísala Cigániková na sociálnej sieti.

Podľa poslankyne SaS tento rezort zaujíma, a preto strana prejavila vážny záujem o post predsedu Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady SR, ktorý je ministerstvu nadriadený.

„Voliči nám však dali mandát, ktorý zodpovedá dvom ministerstvám. Ako ekonomická strana máme preto logicky záujem o jedno ekonomické ministerstvo. K tomu sme prejavili záujem o školstvo, ktoré je naozaj problematické, ale náš Branislav Gröhling so županom Jurajom Drobom už v ňom majú konkrétne hmatateľné výsledky na župe,“ uviedla na sociálnej sieti Cigániková.

Krajčímu chce byť nápomocná

Pokračuje, že voliči nedali SaS mandát na ďalšie ministerstvo. „Ale ak si Igor myslí, že to jeho Marek Krajčí nezvládne, radi vezmeme aj zdravotníctvo. Ako ho však poznám, Marek to zvládne a ja som pripravená byť mu maximálne nápomocná,“ dodala poslankyňa SaS.

V nedeľu v relácii Na telo TV Markíza Matovič uviedol, že ho mrzí, že o rezort zdravotníctva má záujem iba OĽaNO. Myslel si, že sa o oň „pobijú“ viaceré strany.

Hnutie podľa Matoviča vyberá potenciálneho ministra zdravotníctva spomedzi troch kandidátov, favoritom je však Marek Krajčí. „Minister je v prvom rade manažér. Mal by to byť niekto, kto naozaj vie riadiť ten rezort,“ zdôraznil Matovič.