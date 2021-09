Malacky nesúhlasia s postupom ministerstva, miestna nemocnica má byť po reforme v poslednej kategórii

Malacky nesúhlasia s postupom ministerstva zdravotníctva pri reforme nemocníc. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.

„Podľa neoficiálnych informácií, na ktoré sa odvolávajú médiá v súvislosti so schválenou reformou zdravotníctva, by sa nemocnica v Malackách mala údajne dostať do poslednej kategórie, teda ako doliečovacie a rehabilitačné zariadenie. Hoci ministerstvo tvrdí, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude, Malacky zásadne nesúhlasia s doterajším postupom,“ uviedla hovorkyňa.

Žiadajú vysvetlenie

„Vnímam, že štát chce reagovať na nedostatok zdravotníckeho personálu a jedným z krokov je reforma nemocničnej siete. Zároveň ale považujem za zarážajúce, že v médiách sa objavili akési neformálne zoznamy – bez toho, aby s nami ministerstvo zdravotníctva akoukoľvek formou komunikovalo. Preto v krátkom čase očakávam, že nás bude rezort kontaktovať, aby verejnosti vysvetlil svoje dôvody a podloženými argumentmi presvedčil, že pre 60-tisíc obyvateľov nášho regiónu sa nezhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha.

Keďže je zároveň krajským poslancom, na zasadnutí zastupiteľstva BSK požiadal vedenie kraja o jasné vyjadrenie názoru k pripravovaným zmenám.

V prípade, ak by sa nemocnica v Malackách transformovala na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie, najbližšia nemocnica pre región dolného Záhoria bude v Bratislave.

Riziko horšej dostupnosti

Primátor Malaciek upozorňuje na riziko horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti: „Jedným z kritérií reformy siete nemocníc je dojazd do 30 minút, čo Malacky možno spĺňajú, avšak niektoré obce nášho okresu určite nie,“ skonštatoval Říha.

Zároveň dodal, že samospráva Malaciek chce pozvať zástupcu ministerstva na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.