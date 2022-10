Matovičov budúcoročný rozpočet zlikviduje zdravotníctvo a ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosť, tvrdí Raši (video)

Strana Hlas-SD navrhuje v rozpočte na budúci rok presunúť do zdravotníctva na platby za poistencov štátu 1,19 miliardy eur. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal podpredseda strany Richard Raši.

Likvidačný rozpočet

Suma 340 miliónov eur by sa mala podľa neho presunúť z rezervy určenej na výdavky verejného zdravotného poistenia, ďalších 400 miliónov eur z pandemickej rezervy na rok 2023 a zvyšných 450 miliónov eur z rezervy vyčlenenej na riešenie vplyvov legislatívnych zmien.

Podpredseda strany Hlas-SD s navrhovaným budúcoročným rozpočtom pre zdravotníctvo nesúhlasí. Raši tvrdí, že by jeho schválenie zlikvidovalo zdravotníctvo. Upozornil na to, že podľa návrhu rezortu financií by do zdravotníctva malo ísť v roku 2023 menej peňazí ako v tomto roku.

Podľa Rašiho je neakceptovateľné, aby v čase, keď hrozí výrazné obmedzenie zdravotnej starostlivosti, išlo do zdravotníckeho sektora o 83 miliónov eur menej.

Navyšovanie platieb za poistencov

Platba za poistencov štátu by v budúcom roku podľa návrhu rezortu financií vychádzala na 31 eur mesačne na jednotlivca. Ak by parlament schválil návrh strany Hlas-SD, táto suma by sa zvýšila na 64 eur mesačne.

Podľa Rašiho by sa takto zabezpečilo, aby fungovali jednotlivé zložky zdravotníctva. „Toto je jediné riešenie, aby náš systém zdravotníctva neskolaboval,“ dodal Raši.

Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR, by výdavky v zdravotníctve mali v budúcom roku stúpnuť na 7,62 miliardy eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok ide o medziročný nárast o 1,24 miliard eur, teda o 19,4 percenta.

Platba poistného na zdravotné poistenie za poistencov štátu by mala v budúcom roku dosiahnuť 1,1 miliardy eur. „Z dôvodu rizika neschválenia zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 ide o sumu na platby za poistencov štátu na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022,“ uviedol rezort financií.

Na celkové dorovnanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na sumu 6,44 miliardy eur sú v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa vyčlenené dodatočné výdavky určené na zvýšenie platby za poistencov štátu o 340 miliónov eur.