Ministerstvo zdravotníctva predstavilo projekt intenzívnej ambulantnej starostlivosti, určený pre pacientov po prekonaní infarktu

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a Úniou pre zdravšie srdce predstavili program intenzifikovanej ambulantnej starostlivosti. Ide o projekt zameraný na ambulantnú starostlivosť, v ktorom pacienti budú absolvovať častejšie kontroly a špecializované vyšetrenia zamerané na rizikové faktory ako LDL cholesterol, vysoký tlak, diabetes, obezita a do úvahy sa bude brať aj životospráva a zlozvyky pacienta. Projekt sa bude pilotne realizovať v rámci troch ústavov srdcovo-cievnych chorôb, v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb.

Dôležitou súčasťou projektu je zlepšenie systému práce s dátami, ktoré by mohli pomôcť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov zdravotnej starostlivosti. „Výsledky vyšetrení a sledované parametre budú zbierané a následne analyzované. Program bude priebežne vyhodnocovaný z pohľadu efektivity a neskôr by mohol byť rozšírený do všetkých kardio centier na Slovensku,“ uviedol podpredseda predstavenstva VÚSCH Martin Studenčan.

Rezort zdravotníctva túto iniciatívu kardiológov oceňuje. Zdravotné poisťovne podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Róberta Babeľu vynakladajú ročne na liečbu infarktu myokardu približne 30 miliónov eur. „Ak nezačneme konať, do roku 2025 nás môžu priame a nepriame náklady spojené s ischemickou chorobou srdca a infarktom myokardu stáť 171 miliónov ročne,“ tvrdí. Verí, že projekt bude natoľko úspešný, aby ho bolo možné rozšíriť do všetkých regiónov Slovenska a zlepšiť tak prognózu pacientov, ktorí prekonali infarkt.