Ministerstvo zdravotníctva pripravuje vyhlášku k prerozdeľovaniu poistného medzi zdravotné poisťovne

Rezort zdravotníctva pripravuje novelizáciu vyhlášky, ktorou sa upraví prerozdeľovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie medzi jednotlivé zdravotné poisťovne. Ministerstvo tým reaguje na novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa rozširujú parametre určujúce indexy rizika nákladov a mení sa percento vstupujúce do procesu prerozdelenia.

Ministerstvo upravilo prerozdeľovací mechanizmus

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave novely vyhlášky, ktorú ministerstvo predložilo do pripomienkového konania. Samotný návrh na novelizáciu vyhlášky by mal rezort predložiť na pripomienkovanie v januári budúceho roka.

Podľa zákona o zdravotnom poistení sa poistné medzi zdravotné poisťovne prerozdeľuje na základe indexov rizika nákladov. Ministerstvo zdravotníctva SR zmenilo percento, vstupujúce do prerozdelenia a upravilo prerozdeľovací mechanizmus tak, aby odrážal viac posudzovaných parametrov a bol tak metodicky správnejší a spravodlivejší ako doteraz.

Snaha o predikciu budúcich nákladov

„Základným predpokladom je snaha o predikciu budúcich nákladov, na základe ktorých je vybrané poistné prerozdeľované medzi zdravotné poisťovne. Čím vyššia je predikčná sila modelu, tým presnejšie definujeme budúce náklady jednotlivých poistencov,“ uviedlo ministerstvo.

Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa od budúceho roka rozšíri o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní. Existujúce indexy rizika sa rozšíria o diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok.

Zníži sa podiel prostriedkov

Základ mesačného prerozdeľovania sa zvýši z 95 % na 96 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní́ preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotné poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného.

To znamená, že sa o jeden percentuálny bod zníži podiel prostriedkov, ktoré zostanú zdravotnej poisťovni bez prerozdelenia.