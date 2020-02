Na lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe pre koronavírus, sa nachádza aj jeden Slovák

Na výletnej lodi, ktorá je v karanténe pre koronavírus, je aj jeden Slovák. Agentúru SITA o tom informoval vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. Podľa informácií MZV je v poriadku.

„Môžem potvrdiť, že na palube Princess Diamond sa nachádza aj jeden občan Slovenskej republiky, ktorý je v kontakte s našim Zastupiteľským úradom v Tokiu. Podľa posledných informácií je zdravotne v poriadku. Bližšie informácie vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov poskytnúť nemôžeme,” uviedol Tomaga.

Japonské úrady 3. februára rozhodli nasledujúcich 14 dní držať v karanténe všetkých viac než 3700 ľudí na palube, ktorí na lodi trávili luxusnú dovolenku vo východnej Ázii. Na lodi cestovali ľudia z rôznych krajín, okrem iného aj Japonci, Američania a Austrálčania.

Loď zakotvila v Jokohame po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom. Celkový počet nakazených na lodi je 174.

Nakazených cestujúcich úrady previezli do nemocníc. Tí, ktorí ostali na palube, boli požiadaní, aby ostali vo svojich kajutách a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími pasažiermi. Diamond Princess by v karanténe mala ostať do 19. februára.