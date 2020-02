Počet nových prípadov koronavírusu opäť klesol, situácia vo Wu-chane je stále výzvou

Čínske úrady hlásia ďalší pokles v počte nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý si vyžiadal už viac ako 1 100 mŕtvych. Národná zdravotná komisia informovala, že za uplynulých 24 hodín zaznamenala 2 015 prípadov nákazy, čo je o pár stoviek menej ako deň predtým. Celkový počet nakazených na pevninskej Číne je tak 44 653, podľa mnohých expertov však veľký počet ďalších infikovaných osôb zostáva nezarátaný.

Nové prípady aj na výletnej lodi

Počas uplynulého dňa tiež v Číne zaznamenali 97 nových úmrtí v dôsledku koronavírusu. Celkovo tak naň zomrelo na jej pevninskom území už 1 113 osôb. Dvaja ľudia zomreli v Hongkongu a na Filipínach.

Japonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe v Jokohame, potvrdili 39 nových prípadov. Celkovo tam vírus potvrdili u 174 ľudí.

Epidémia koronavírusu by podľa popredného čínskeho epidemiológa Čung Nan-šana mohla kulminovať už tento mesiac. Situácia v epicentre nákazy podľa neho stále zostáva výzvou. „Vo Wu-chane stále potrebujeme viac času na tvrdú prácu,“ uviedol s tým, že izolácia nakazených pacientov je pre nich priorita. „Musíme zabrániť tomu, aby sa nakazilo viac ľudí. Problém prenosu z človeka na človeka sa ešte nevyriešil,“ dodal.

Problémy so zásielkami

Nový koronavírus spôsobuje problémy okrem iného aj poštovým službám, ktoré majú v dôsledku zrušených letov problémy s doručovaním zásielok.

To sa týka pošty smerujúcej nielen do Číny, ale aj do krajín, ktorých zásielky cez ňu prechádzajú, a to do Severnej Kórey, Kazachstanu, Kirgizska, Mongolska, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu a Vietnamu. Americká aj singapurská pošta informovali, že kým nebude k dispozícii dostatočná doprava, nebudú prijímať zásielky určené pre Čínu.

Čínska pošta zase dezinfikuje svoje úrady, spracovateľské centrá aj vozidlá, aby zabezpečila, že sa vírus nebude šíriť prostredníctvom zásielok, a ochránila svojich zamestnancov.