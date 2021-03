Na Slovensko príde 35 miliónov samotestov, štát vyjdú na viac ako 139 miliónov eur

Slovensko objednalo 35 miliónov antigénových nazálnych testov určených na samotestovanie. Od firmy SD Biosensor, Inc. štát objednal 20 miliónov testov, od Siemens Healthcare ďalších 15 miliónov.

Mechanizmus spoločného obstarávania

Rezort podľa kúpnej zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv nakúpil testy od firmy SD Biosensor za 81,4 milióna eur, v prípade Siemensu suma predstavuje 57,75 milióna eur.

Celková suma tak dosiahla 139,15 milióna eur. Slovensko pri nákupe testov využilo mechanizmus spoločného obstarávania zdravotníckeho materiálu Európskej únie.

Dodávky po jednom milióne kusov

Celková dodávka nazálnych typov antigénových testov od firmy Biosensor by mala prísť do 19. marca. Do 11. marca by pritom na Slovensku malo byť už 18,3 milióna týchto testov.

Prvá dodávka by mala doraziť v stredu. Čo sa týka testov od firmy Siemens Healthcare, 10 miliónov testov má byť dodaných do 5. marca a zvyšných 5 miliónov testov bude od 12. marca dodaných v piatich samostatných dodávkach po jednom milióne kusov. Dodávky majú byť doručené 12., 15., 16., 17. a 18. marca.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na utorňajšej tlačovej konferencii avizoval, že po príchode týchto testov na Slovensko sa významným spôsobom zmení testovacia stratégia.