Na Slovensku žije s neliečenou psoriázou odhadom 140-tisíc ľudí

Asi 140-tisíc ľudí na Slovensku žije s neliečenou psoriázou. Pre lepšiu predstavu, keby všetci žili v jednom meste, bolo by to po Bratislave a Košiciach tretie najväčšie mesto v republike.

Mali by preto navštíviť svojho dermatológa a prejsť na odbornú liečbu, zdôrazňuje Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska (SPAS).

SPAS zastrešuje kampaň Vzopri sa psoriáze. Pripomína ju 29. októbra, ktorý je venovaný práve tejto autoimunitnej chorobe.

Nevyliečiteľná, no liečiteľná

„Ak pacient pravidelne navštevuje svojho ošetrujúceho lekára a rieši s ním všetky problémy týkajúce sa psoriázy, je to najlepšia cesta, ako žiť so psoriázou plnohodnotný život. Problém nastáva vtedy, ak pacient z rôznych príčin preruší alebo ukončí liečbu, ktorá mu pomáhala. Ochorenie tak u veľkej väčšiny psoriatikov neskôr znova vzplanie, a to niekedy v horšej podobe ako predtým. Následky sú tak z dlhodobého hľadiska nepriaznivé,“ vysvetľuje lekárka Mária Šimaljaková.

Psoriáza je chronické dedičné zápalové ochorenie, ktoré je založené na imunitnom podklade. Hoci je liečiteľné, nedá sa úplne vyliečiť.

Rizikovým faktorom je najmä genetická predispozícia. Spúšťače môžu byť rôzne – od zlej životosprávy cez rôzne zápaly, infekcie, lieky až po hormonálne faktory a celý rad ďalších chorôb.

Ružovo-červené, ostro ohraničené škvrny, ktoré sú typickým príznakom, bývajú pokryté suchými, striebristými a odlupujúcimi sa šupinami. Môže ísť o akútny výsev alebo takzvané chronické ložiská.

Rôzne možnosti liečby

Mnoho ľudí liečbu preruší, alebo nikdy nevyhľadá lekársku pomoc.

„Môže ísť o množstvo dôvodov. Napríklad nedostatočná informovanosť o nových možnostiach liečby, sociálna izolácia v dôsledku kožných prejavov. Mnoho pacientov je vyčerpaných dlhodobým priebehom choroby, často s malými známkami zlepšenia, pričom už nemajú chuť niečo riešiť, neveria, že lupienku možno liečiť,“ vysvetľuje primár kožného oddelenia Pardubickej nemocnice David Stuchlík.

„V súčasnosti existujú moderné inovatívne spôsoby liečby psoriázy, ktoré zabezpečia liečenému pacientovi prežívať plnohodnotný život,“ dodáva Bergmannová.