Na Vianoce to nepreháňajte s alkoholom a tanier si rozdeľte na tretiny, radia odborníčky na zdravú výživu

Rizikom počas Vianoc nemusí byť len nadmerné jedenie, ale aj zanedbanie pohybu. Upozornili na to odborníčky na zdravú výživu, diabetes a pohyb z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Hovorkyňa SAV Katarína Gáliková v tlačovej správe poukázala aj na to, že sviatky sú často spúšťačmi nadmerného a nevhodného jedenia.

Podľa Adely Penesovej z Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV sa práve zvýšené pracovné či osobné napätie môže premietnuť až do emocionálneho prejedania, pričom niektorí jedinci, ktorí jedlom alebo pitím umocňujú svoj pocit pohody, nerešpektujú pocit sýtosti a jedia aj keď „majú dosť“, lebo majú z jedla pôžitok.

Pohyb na čerstvom vzduchu

Penesová podotkla, že práve počas Vianoc prichádzajú ľudia najčastejšie na pohotovosť so žlčníkovými záchvatmi, podráždeným žalúdkom či so zápalom pankreasu.

Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV poukázala na to, že práve zvýšenie výdaja energie pri pohybe môže pomôcť vyrovnať sa s extra vianočnými kalóriami tak, že ich spáli a neuloží do tukovej „špajzy“. Odborníčky preto radia dopriať si každý deň pobyt na čerstvom vzduchu, keďže ten môže zdravie a pocit pohody posilniť.

Ideálne je podľa nich si každý deň alebo aspoň väčšinu dní v týždni zacvičiť „do spotenia“. Keďže za najprirodzenejší pohyb považujú chôdzu, odporúčajú denne chodiť aspoň na hodinové prechádzky svižným tempom. Dodali, že pri takejto prechádzke je možné spáliť okolo 250 – 300 kalórií.

Tanier si rozdeľte na tretiny

Vedkyne pripomenuli, že metabolizmus nemá „prázdniny“, a preto nikdy nie je neskoro, a to ani v dôchodkovom veku, začať cvičiť, zdravšie sa stravovať a byť aktívny.

Najlepšie je podľa nich začať hneď. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov preto považujú za vhodné pamätať si, že aj vo vianočnom období je dobré dopriať si jednu až dve porcie ovocia a tri až štyri porcie zeleniny (500 g), ideálne čerstvú, dusenú alebo kvasenú. Zaradiť je možné aj malú hrsť orechov, čo je cca 30g.

„Aj na Vianoce platí ‚hokejové pravidlo‘: tanier si pomyselne rozdeľte na tretiny, 1/3 majú tvoriť kvalitné bielkoviny, 1/3 škrobová príloha (zemiakový šalát, ryža) a 1/3 taniera má tvoriť zelenina. Preferujte potraviny s obsahom vlákniny a celozrnné pečivo. Jedlo nepresoľujte. Koláče a sladkosti pripravujte s nižším obsahom cukru. Nepreháňajte to s alkoholom,“ priblížila Gáliková rady odborníčok a dodala, že dodržiavať by sa mal aj pitný režim. Piť by sa mala predovšetkým voda a nealkoholické nekalorické nápoje, ako sú minerálky či bylinkové čaje.

Mindful eating

Pri jedení by mali ľudia podľa odborníčok aplikovať zásady vedomého jedenia – „mindful eating“.

„Ide o tréning, ktorého cieľom je vyrovnanosť, emočná stabilita a vnútorná spokojnosť. Znamená to byť prítomný v okamihu a sústrediť sa na to, čo práve robíme. Napríklad, ak jeme, nebuďme pritom na sociálnych sieťach, pred monitorom počítača či televízora,“ vysvetlila Gáliková.

Doplnila, že tento spôsob naučí nielen prekonať pohodlnosť, ale aj vypnúť „automatizmy“, teda aktivity robené stereotypne, bez rozmýšľania.