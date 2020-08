Na Zemi nie je dostatok ľudí odolných voči koronavírusu, kolektívnu imunitu dosiahneme len očkovaním

Na Zemi nie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ani zďaleka dostatok ľudí imúnnych voči novému koronavírusu, ktorí sú potrební na dosiahnutie efektu „kolektívnej imunity“.

Kolektívnu imunitu sa väčšinou podarí docieliť prostredníctvom očkovania a väčšina odborníkov odhaduje, že na zastavenie ďalšieho šírenia musí mať protilátky najmenej 70 percent populácie. Niektorí si myslia, že na dosiahnutie tohto cieľa by stačilo, ak by malo imunitu aspoň 50 percent populácie.

Zástupca WHO Michael Ryan v utorok odmietol takúto teóriu a povedal, že ľudia by nemali žiť v nádeji dosiahnutia kolektívnej imunity. „Z celosvetového pohľadu nie sme vôbec blízko úrovne imunity potrebnej na zastavenie šírenia vírusu. Toto nie je riešenie,“ vyjadril sa s tým, že „takéto riešenie by sme ani nemali hľadať“.

Väčšina doterajších štúdií predpokladá, že protilátky má zhruba 10 až 20 percent obyvateľstva. Poradca generálneho riaditeľa WHO Bruce Aylward vyhlásil, že cieľom každej masovej imunizačnej kampane súvisiacej s COVID-19 bude pokryť viac ako 50 percent svetovej populácie.