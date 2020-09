Nádej pre ťažké prípady s COVID-19. Pri liečbe zaberajú aj dva známe a lacné lieky

Budúcnosťou liečby COVID-19 by mohli byť okrem remdeziviru aj dva cenovo dostupné kortikosteroidy. Podľa The Guardian sa v lekárskej praxi osvedčili hlavne látky, ako dexametazón a hydrokortizón. Ich použitie v prípade ťažko chorých pacientov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

K liečbe kortikosteroidmi sa prikláňajú viaceré štúdie. Ukazuje sa, že približne u pätiny pacientov vo vážnom stave dokážu odvrátiť riziko úmrtia, vyplýva z metaanalýzy zverejnenej v magazíne JAMA.

Sú lacné a ľahko dostupné

Podľa profesora Jonathana Sterna z Bristolskej univerzity, vedúceho autora metaanalýzy, sú kortikosteroidy lacné a ľahko dostupné liečivé látky a ich prínos v terapii COVID-19 sa potvrdil bez ohľadu na vek či pohlavie.

Spočiatku vedci hovorili len o účinkoch dexametazónu, teraz však prišli na to, že podobný efekt má aj použitie hydrokortizónu.

Tlmia imunitnú búrku v tele

Podľa BBC je dexametazón známym liečivom na autoimunitné ochorenia či astmu a desaťdňová liečba jedného pacienta týmto liekom stojí len okolo 5 britských libier.

Už dávnejšie vedci zistili, že dexametazón zhruba o tretinu znižuje riziko úmrtia u pacientov na umelej pľúcnej ventilácii a o pätinu u tých, ktorí sú na kyslíku.

Hydrokortizón patrí do skupiny protizápalových liekov a jeho prednosťou je schopnosť potlačiť nadmernú imunitnú reakciu tela bojujúceho s infekciou.

Oba druhy liekov u pacientov na umelých pľúcnych ventilátoroch v priemere znížili riziko úmrtia z pôvodných 38 na 30 percent. U pacientov na JIS bez pripojenia na ventiláciu na 23 percent z pôvodných 42, uvádza Sciencenews.org.

U pacientov s ľahším priebehom nemajú význam

WHO však lekárom neodporúča, aby kortikosteroidy predpisovali pacientom s miernym a stredne ťažkým priebehom ochorenia, pretože utlmujú imunitný systém a ich pôsobenie môže byť v prípade ľudí s normálnou imunitnou odpoveďou kontraproduktívne. U týchto ľudí by mohlo viesť k oslabeniu obranyschopnosti organizmu a zosilneniu infekcie.