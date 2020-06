Lekári oznámili prelomové zistenie. Lacný liek pomáha pacientom s koronavírusom

Lacný a široko dostupný liek s názvom dexametazón môže pomôcť pri záchrane životov pacientov vážne chorých na koronavírus.

Britskí experti označili takúto steroidnú liečbu za významný prelom v boji proti smrtiacemu vírusu. U pacientov na pľúcnych ventiláciách totiž znižuje riziko úmrtia o tretinu a u tých na kyslíku znižuje toto riziko o pätinu, uvádza BBC.

Nádej pre chudobné krajiny

Liek je súčasťou najväčšieho testovania na svete, ktoré overuje, aké už existujúce liečby by boli účinné aj proti koronavírusu. Výskumníci odhadujú, že ak by bol liek dostupný v Británii už od začiatku pandémie, mohol zachrániť do 5 000 životov. Keďže je navyše lacný, mohli by z neho profitovať aj chudobné krajiny bojujúce s vysokými počtami nakazených.

V rámci testovania, ktoré vedie tím z Oxfordskej univerzity, dali dexametazón približne 2 000 hospitalizovaným pacientom a porovnávali ich s takmer 4 000 ďalšími, ktorí liek nedostali. U pacientov na ventiláciách liek znížil riziko úmrtia zo 40 percent na 28 percent, u pacientov na kyslíku z 25 percent na 20 percent.

Prvý liek, ktorý preukázateľne účinkuje

„Toto je doteraz jediný liek, ktorý dokázateľne znižuje úmrtnosť a znižuje ju výrazne. Je to veľký prelom,“ uviedol v tejto súvislosti popredný britský epidemiológ Peter Horby.

Dexametazón však zjavne nepomáha osobám s miernejšími prejavmi koronavírusu, to znamená tým, ktorí nepotrebujú pomoc pri dýchaní.