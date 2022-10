Nahradenie fajčenia vapingom podľa rozsiahleho výskumu výrazne redukuje zdravotné riziká

Používanie elektronických cigariet je podľa rozsiahlej britskej štúdie menej škodlivé ako fajčenie. Výskumníci univerzity King’s College London uviedli, že ľudia, ktorí nahradia fajčenie vapingom, pocítia „podstatnú redukciu“ svojho vystavenia toxickým látkam, ktoré spôsobujú rakovinu a pľúcne i kardiovaskulárne ochorenia. Informuje o tom web The Guardian.

Nezávislý výskum zverejnený na stránke britskej vlády si objednal Úrad pre zlepšovanie zdravia a riešenie nerovností pri britskom ministerstve zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a podľa expertov je doteraz najkomplexnejšou štúdiou zdravotných rizík vapingu. Výskumníci vychádzali z viac ako 400 zverejnených štúdií po celom svete, pričom mnohé z nich skúmali známky poškodenia a úrovne toxických látok v tele v súvislosti s fajčením a vapingom.

Hlavná autorka výskumu, profesorka King’s College London Ann McNeillová, ktorá sa venuje problematike závislosti od tabaku, uviedla, že fajčenie je životu nebezpečné a zabíja polovicu pravidelných dlhodobých fajčiarov. Ako však upozornila, z prieskumu v Anglicku zároveň vyplýva, že až dve tretiny dospelých fajčiarov nevedia o tom, že vaping je menej škodlivý. „Vaping z krátkodobého a strednodobého hľadiska prináša len malý zlomok rizík fajčenia, avšak to neznamená, že nie je rizikový, osobitne pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili,“ povedala Ann McNeillová.

Spoluautorka štúdie Debbie Robsonová uviedla, že pomoc ľuďom prejsť od fajčenia k vapingu sa musí stať vládnou prioritou pri dosahovaní cieľa úplného odstránenia fajčenia v Anglicku do roku 2030.

Uistenie pre tvorcov politík

Lion Shahab, profesor psychológie zdravia a vedúci skupiny pre výskum tabaku a alkoholu pri Univerzite King’s College London, povedal, že závery výskumu by mali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a tvorcom politík poskytnúť uistenie, že povzbudzovanie fajčiarov, ktorí nie sú schopní prestať fajčiť, aby prešli na produkty so zníženou škodlivosťou, bude prospešné pre zdravie obyvateľstva.

„Správa zároveň uznáva, že vaping so sebou nesie určité riziká v porovnaní s nepoužívaním žiadneho produktu, ale zároveň potvrdila, že tieto obavy sú často prehnané, čo vedie k falošnému vnímaniu rizika, ktoré môže odradiť tých, ktorí používajú najrizikovejší produkt (cigarety) od prechodu na výrobky s nižším rizikom (e-cigarety),“ píše profesor Shahab na vedeckom portáli The Science Media Centre.

Odradiť nefajčiarov

Výskumníci zároveň vyzvali nefajčiarov, aby s vapingom nezačínali, a poukázali tiež na nutnosť opatrení na zamedzenie nárastu vapingu medzi mladistvými.

Podľa nich je potrebné zabezpečiť, aby dospelí fajčiari dostali správnu podporu, ktorá zahŕňa poskytovanie presných informácií o zníženom riziku vapingu a o tom, ako im môže pomôcť prestať fajčiť.

No zároveň je potrebná edukácia mladých ľudí, ktorí by inak nefajčili, aby s vapingom nezačínali. A to nad rámec posilnenia vymáhateľnosti zákonov o zákaze predaja týchto produktov ľuďom pod 18 rokov a obmedzeniam v reklamy.

Stratégia znižovania rizík

Elektronické cigarety a ďalšie alternatívy cigariet, najmä zahrievaný tabak sú založené na princípe znižovania zdravotných rizík, angl. harm reduction. Odbúrali totiž hlavnú príčinu vzniku zdravotných problémov, ktorou je proces horenia a následné vdychovanie dymu.

„Spaľovanie je určite najhorším možným variantom, ako do seba nikotín dostať. Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli tabakovému dymu,“ potvrdzuje Eva Králíková, predsedníčka Spoločnosti pre liečbu závislosti na tabaku v ČR.

Nové výrobky majú podľa expertov potenciál znižovať zdravotné dopady u fajčiarov a môžu tiež priniesť úspory verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Veľká Británia, ale i ďalšie krajiny, ako napríklad Nový Zéland prechod fajčiarov na nové výrobky bez dymu podporujú, čo sa premieta aj do klesajúcej miery fajčenia.

Ešte v roku 2000 konzumovalo tabak až 35 percent Britskej populácie, v súčasnosti je to 14 percent a to aj vďaka tomu, že viac ako štyri milióny fajčiarov tam používa elektronické cigarety. E-cigarety v súčasnosti poskytujú fajčiarom miestne samosprávy v rámci svojich programov na odvykanie od fajčenia. Británia zároveň uvažuje nad medicínskym licencovaním produktov, aby ich bolo možné fajčiarom predpisovať na lekársky recept.

Novému Zélandu sa za posledné desaťročie podarilo znížiť mieru fajčenia o polovicu, na zhruba 9 percent. Vlády týchto krajín pristupujú k produktom pre fajčiarov diferencovane na základe miery ich rizika a to sa premieta do odporúčaní pre fajčiarov, ako aj do regulácie a daňovej politiky.

Riešenie pre Európu sa len tvorí

Naproti tomu kontinentálna Európa je v prístupe k novým alternatívam fajčenia skôr zdržanlivá a naďalej zostáva Mekkou fajčenia. Štandardné nástroje v boji s fajčením, teda najmä rastúce dane a zákazy za posledných 15 rokov nepriniesli výrazné výsledky. Podľa špeciálneho Eurobarometra kleslo fajčenie v EU27 od roku 2006 až do roku 2020 len o 7 percent (z 32 percent na 25 percent).

Do akej miery sa politika EU v boji s fajčením inšpiruje cestou znižovania rizík ukáže až návrh nových smerníc o regulácii a zdaňovaní tabakových výrobkov, ktoré aktuálne Brusel pripravuje. Otázka väčšieho rozlíšenia rôznych typov výrobkov podľa miery ich rizika je teraz na stole, diskutuje sa nielen v špeciálnych výboroch únie, ale i na národnej pôde.

Návrhy únie tak môžu naraziť na rôzne prístupy členských krajín. Napríklad Česká republika, ktorá je aktuálne predsedníckou krajinou, princíp znižovania rizika zapracovala do svojej národnej stratégie na boj so závislosťami pre roky 2019 až 2027 a upozorňuje na možné riziká odmietnutia tohto prístupu.

„Prístup, ktorému hovoríme harm reduction, minimalizácia škôd a rizík, predstavuje jedinú racionálnu politiku. Úplná abstinencia je síce ideál, nulové riziko, ale nie je dostupné pre všetkých,“ uviedol pre české médiá Jindřich Vobořil, medzinárodne uznávaný odborník na závislostí, ktorý bol vo februári po druhý raz menovaný vládou za národného protidrogového koordinátora. Podpora menej rizikových alternatív by mohla podľa neho priniesť lepšie výsledky ako snaha o úplnú abstinenciu.

„Aj v rámci EÚ teraz otvárame debatu nad tabakovou smernicou, a som presvedčený o tom, že neotvoriť túto tému len preto, že je to politicky ťažké, je takmer zločin. Zomierajú kvôli tomu ľudia,“ zdôraznil Vobořil v diskusii, ktorú organizoval Zdravotnicky denik.

Ako vysvetľuje, vo finále exitujú při riešení závislostí dve hlavné cesty – zameranie sa na abstinenciu (a je otázka, nakoľko je svet bez alkoholu, tabaku, kofeínu či hier nereálnou utópiou), alebo politika harm reduction, ktorá sa bude usilovať v celom svojom spektre o znižovaní rizík. Tá sa potom snaží koordinovane vyvažovať prevenciu s reguláciou a justíciou.