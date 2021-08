Nemci chcú odporučiť očkovanie detí vo veku 12 až 17 rokov, ohrozeným ľuďom ponúknu aj tretiu dávku

Nemecká vláda bude odporúčať vakcináciu proti koronavírusu v prípade všetkých obyvateľov krajiny vo veku 12 až 17 rokov. Vyplýva to z návrhu uznesenia pre pondelkové stretnutie ministrov zdravotníctva spolkových krajín.

Zároveň Nemecko plánuje od septembra ponúkať tretiu posilňujúcu dávku očkovacej látky pre ohrozené osoby.

Podľa návrhu nemeckého ministerstva zdravotníctva, ktorý získala tlačová agentúra DPA a ako prvý o ňom informoval nedeľník Bild am Sonntag, očkovanie ľuďom vo veku 12 až 17 rokov ponúknu všetky spolkové krajiny.

Európska lieková agentúra (EMA) schválila vakcínu firiem BioNTech a Pfizer pre deti od 12 do 15 rokov ešte v máji a koncom júla odsúhlasila pre túto vekovú skupinu aj očkovaciu látku spoločnosti Moderna.

Doteraz však nemecká komisia pre vakcináciu odporúčala očkovanie ľudí vo veku do 18 rokov len v prípade, že patria do vysoko rizikovej skupiny. Odôvodňovala to nedostatkom údajov o bezpečnosti vakcín pre mladých ľudí.