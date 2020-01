Nemocnica v Nových Zámkoch vyhlásila už osem verejných obstarávaní, chce dohnať investičný dlh

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky vyhlásila už osem verejných obstarávaní. Súvisia s projektom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska.

Európska únia naň vyčlenila takmer 15,2 mil. eur. Z tejto sumy zhruba 6,6 mil. eur tvorí stavebná časť projektu a vyše 8,6 mil. eur nová prístrojová technika. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala ekonomická riaditeľka nemocnice Ľubica Bartošová.

Investičný dlh 33 miliónov eur

Ako uviedla, približne pred dvomi rokmi si nemocnica dala vypracovať štúdiu na stavebné práce, teda aký má vnútorný investičný dlh.

„Vyšlo nám, že je to okolo 33 mil. eur, ktoré by sme v nemocnici potrebovali preinvestovať. Možno je to ešte aj malá suma, pretože podľa informácií nemocnice v Ružinove, ktorá je našou dvojičkou, ide o ešte vyššiu sumu, až 80 mil. eur,“ informovala Bartošová.

Keď nemocnica požiadala o prostriedky z eurofondov, uvažovali v dvoch rovinách. Chceli investovať do stavebnej oblasti, teda vyriešiť nevyhovujúci stavebný alebo technický stav, a podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti moderným spôsobom cez prístrojovú techniku.

Obstarávajú prístroje a zariadenia

Nemocnica vyhlásila verejné obstarávania na zobrazovaciu, operačnú a video-endoskopickú techniku, zariadenia pre neonatálnu starostlivosť, patológiu a sterilizáciu a ostatné zdravotnícke zariadenia.

Obstarávala tiež infúznu techniku, teda injektory a infúzne pumpy, prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu či monitory vitálnych funkcií.

V rámci verejných obstarávaní na prístrojovú techniku FNsP Nové Zámky čaká na doručenie podpísaných zmlúv uchádzačmi.

„Verím, že touto investíciou spolu so stavebnými prácami sa zase niekam posunieme a stabilizujeme aj ľudí, ktorí tu pracujú a chcú pracovať. Chceme si udržať v niektorých odboroch nielen regionálne, ale aj celoslovenské postavenie,“ povedal projektový manažér FNsP Nové Zámky Bruno Rudinský.