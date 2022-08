Nitrianska nemocnica dočasne uzatvorila detskú JIS-ku, pacientov transportujú do príjmovej ambulancie

Na Operačnom stredisku Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR boli korektne informovaní o dočasnom uzatvorení detskej JIS vo FN Nitra. Informuje o tom hovorkyňa ZZS SR Alena Krčová.

„V každom prípade, pre záchrannú zdravotnú službu sa nič nemení a sme pripravení na takéto situácie,“ uviedla Krčová, podľa ktorej detských pacientov posádky rutinne transportujú do príjmovej ambulancie, lekár vyhodnotí stav dieťaťa, zastabilizuje ho a v prípade potreby sa môže vykonať transport detského pacienta do iného ústavného nemocničného zariadenia, ktoré ho prijme. Do týchto chvíľ však podľa hovorkyne ZZS v prípade nitrianskej nemocnice podobný prevoz neriešili.