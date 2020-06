Nositeľ Nobelovej ceny ľuďom odporúča nosiť rúška. Vedci zistili, kedy sú najúčinnejšie

Ľudia, ktorí nenosia v čase pandémie koronavírusu rúška, sa vystavujú dramaticky vyššiemu riziku infekcie. Tvrdia to odborníci v novej štúdii, ktorú viedol Renyi Zhang z Texas A&M University. Výsledky pozorovania zverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Odborníci analyzovali, akým spôsobom sa vírus prenáša medzi ľuďmi. Na základe trendov z Číny, Talianska a New Yorku zistili, že vďaka noseniu tvárových masiek mali Taliani od 6. apríla do 9. mája o 78-tisíc menej prípadov. V New Yorku mali zase od 17. apríla do 9. mája o 66-tisíc menej infikovaných, píše Sciencedaily.com.

Kľúčové opatrenie, tvrdí Mario Molina

„Naše výsledky jasne ukazujú, že vzdušný prenos respiračnými aerosólomi predstavuje dominantný spôsob šírenia COVID-19,“ uviedol Zhang. „Dospeli sme k záveru, že nosenie rúška na verejnosti je najefektívnejšou obranou pred prenosom vírusu medzi ľuďmi,“ dodal.

Spoluautor štúdie a držiteľ Nobelovej ceny chemik Mario Molina vyhlásil, že nosenie rúšok „je kľúčové pre zdravých ľudí, aby predišli vdýchnutiu aerosólov, ktoré nakazené osoby vylučujú pri rozprávaní a ktoré môžu zostať vo vzduchu aj desiatky minút a môžu cestovať aj niekoľko metrov“.

Sociálny odstup a umývanie rúk nestačia

Zhang takisto potvrdil, že v Číne sú obyvatelia zvyknutí na nosenie rúšok, čo im pomohlo zvládnuť pandémiu koronavírusu. „Sociálny odstup a umývanie si rúk musíme dodržiavať aj naďalej, ale to nie je dostatočná ochrana,“ uzavrel odborník.

Rúška znižujú reprodukčné číslo vírusu

Veľký význam noseniu rúšok pripisujú aj britskí vedci, podľa ktorých pomáhajú udržiavať reprodukčné číslo vírusu pod hodnotou 1,0. Vyplýva to z interpretácie matematických modelov šírenia koronavírusu. Cieľom štúdie zverejnenej v odbornom magazíne Proceedings of The Royal Society A. bolo zhodnotiť efektivitu rúšok vo vzťahu k iným opatreniam.

Vedci tvrdia, že samotný „lockdown“ alebo udržiavanie sociálneho odstupu nestačia a najvyššiu účinnosť majú tieto opatrenia práve v kombinácii s nosením rúšok, uvádza Sciencefocus.com.

Ľudia by ich mali nosiť aj na verejnosti

Ak ľudia nosia rúška preventívne aj na verejnosti, efektivita znižovania reprodukčného čísla vírusu je dvojnásobná v porovnaní so situáciou, keby ich nosili len ľudia s príznakmi respiračného ochorenia.

Polovica úspechu

Výskumníci vytvorili niekoľko modelových scenárov šírenia koronavírusu a tvrdia, že polovicou úspechu epidemiologických opatrení je nosenie rúšok. Podľa odborníkov sú prínosom aj vtedy, keď zachytávajú len 50 percent vydychovaných kvapôčok. Ich posolstvom je preto odkaz: „moje rúško chráni teba, tvoje rúško chráni mňa.“