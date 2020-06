Taliansko sa chystá otvoriť svetu. Koronavírus už stráca silu, tvrdí popredný lekár

Koronavírus postupne stráca svoju silu a stáva sa menej smrtiacim. Podľa Reuters to tvrdí taliansky lekár Alberto Zangrillo, riaditeľ milánskej Nemocnice San Raffaele. „Klinicky už v Taliansku neexistuje,“ myslí si. Vírusová záťaž je podľa neho neporovnateľná s obdobím pred mesiacom či dvomi a Taliansko by sa malo vrátiť do normálu.

Vírus je slabší aj podľa janovského lekára Mattea Bassettiho, vedúceho kliniky infekčných chorôb v Nemocnici San Martino, ktorý pre spravodajskú agentúru ANSA uviedol, že sila Covid-19 sa zmenila a dnes to už nie je choroba, s akou krajina zápasila pred dvomi mesiacmi.

Turisti sú vítaní

V máji začali nové prípady Covid-19 ubúdať a krajina postupne uvoľňuje opatrenia.

Podľa BBC Taliansko po troch mesiacoch znovu otvára turistické pamiatky pre verejnosť, napríklad slávnu šikmú vežu v Pise či monumentálny Milánsky dóm. Turistov privítalo aj Koloseum.

Foto: SITA (Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)

Politici aj lekári sú však opatrní a s príchodom letnej sezóny rastie aj obava z príchodu novej vlny ochorenia. Ľudí vyzývajú, aby dodržiavali sociálny odstup, nosili rúška a často si umývali ruky.

Podľa Brusselstimes.com sa plánuje Taliansko od stredy 3. júna otvoriť svetu. Ruší cestovné obmedzenia medzi regiónmi a rovnako budú môcť do Talianska pricestovať zahraniční turisti bez toho, aby museli absolvovať pobyt v karanténe. Pre talianske hospodárstvo má cestovný ruch zásadný význam, a preto sa sprísňovaniu opatrení bráni.

Počty nakazených zo dňa na deň klesajú

Podľa štatistík má Taliansko vyše 230-tisíc potvrdených prípadov koronavírusu a viac ako 33-tisíc obetí Covid-19. Počet aktívnych chorých momentálne prevyšuje 75-tisíc, avšak počty novodiagnostikovaných nakazených sa zo dňa na deň znižujú. V sobotu pribudlo len 416 nových prípadov a v nedeľu 333. Pred mesiacom to ešte boli tisíce nových nakazených za deň.