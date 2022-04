Nové lieky by sa mali na slovenský trh dostať rýchlejšie, umožní to novelizovaný zákon

Nové lieky by sa mali na slovenský trh dostať rýchlejšie. Umožniť by to mal novelizovaný zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorého prínosy na konferencii ITAPA Health&Care 2022 rozoberal štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa.

Dnes trvá v priemere 3,5-tisíc dní, kým sa liek dostane k slovenskému pacientovi od momentu registrácie Európskou liekovou agentúrou. Na konferencii to uviedla Jana Pifflová Španková z Nie rakovine s tým, že najdlhšie čakanie od registrácie lieku po jeho dostupnosť je 5,5-tisíc dní, čo je asi 15 rokov.

Nielenže sa slovenskí pacienti neliečia najnovšími liekmi, ale nevyšetruje sa ani profil pacienta, aby mohla byť zvolená správna terapia. Asi 80 percent žien s karcinómom prsníka sa lieči chemoterapiou, čím sa zbytočne poškodzuje ich zdravie.