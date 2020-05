Nový koronavírus Covid-19 má stovky mutácií a D614G sa zrejme stáva dominantnou

Vedci v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii identifikovali stovky mutácií nového vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19. Nikto však zatiaľ nezistil, čo to bude znamenať pre jeho šírenie medzi ľuďmi a aká efektívna by mohla byť v závislosti od toho potenciálna vakcína.

Vírusy mutujú – taká je skutočnosť. Otázkou je, ktorá z týchto mutácií reálne ovplyvňuje závažnosť alebo nákazlivosť ochorenia.

Predbežný výskum zo Spojených štátov naznačuje, že jedna konkrétna mutácia – D614G – sa stáva dominantnou a mohla by ochorenie spraviť infekčnejším a možno závažnejším. Zatiaľ to však nepreskúmali iní vedci a ani to nebolo oficiálne zverejnené.

Monitorovanie malých zmien štruktúry vírusu je dôležité pre pochopenie spôsobu vývoja vakcíny. Vírus chrípky napríklad mutuje tak rýchlo, že mu je vakcínu potrebné každoročne prispôsobovať tak, aby zodpovedala konkrétnemu cirkulujúcemu kmeňu.