Novým hlavným odborníkom pre neurochirurgiu sa stal Kamil Koleják

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vymenovala do funkcie hlavného odborníka pre neurochirurgiu Kamila Kolejáka. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Dnes mala ministerka s Kamilom Kolejákom pracovné rokovanie. Dohodli sa, že nový hlavný odborník do 100 dní prinesie audit neurochirugie, vypracuje koncepciu odboru na Slovensku a zriadi kolégium odborníkov.

„Ministerka zdravotníctva si neželá, aby sa či už v neurochirurgii alebo v iných odbornostiach zdravotný stav pacienta preberal cez médiá. Ak niekto z odbornej spoločnosti neurochirurgov má pocit alebo potrebu rozoberať po odbornej stránke zdravotný stav pacienta (kazuistiky), na tento účel sa zriadi spomínané kolégium odborníkov, kde tieto témy môžu byť na odbornej úrovni prediskutované a netraumatizovať a nezneisťovať tak spoločnosť verejnými vyhláseniami,“ uviedla Eliášová.

Ministerka zdravotníctva začiatkom minulého týždňa odvolala odborníka ministerstva zdravotníctva pre neurochirugiu Juraja Šteňa. Rozhodnutie urobila po medializovaných informáciách o chlapcovi s nádorom na mozgu, ktorý čakal na operáciu, nakoľko sa Neurocentrum Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) a Neurochirurgická klinika nemocnice L. Dérera nevedeli dohodnúť.

Kamil Koleják

Po skončení Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe od roku 1993 pracoval 17 rokov na neurochirurgii v Nových Zámkoch.

V roku 2009 nastúpil do Fakultnej nemocnice v Nitre na pozíciu primára. Neskôr sa stal prednostom Neurochirurgickej kliniky UKF v Nitre, kde vybudoval pracovisko s kompletným technickým vybavením pre náročné operácie cievnych a nádorových ochorení mozgu.

Je členom Spine Society of Europe, European Association of Neurosurgical Societies a vedecký sekretár slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. Uvádza to portál www.klik-klinik.com.