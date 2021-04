Očkovanie v Maďarsku sa zmenilo na chaos, ľudia čakali v dlhých radoch (video)

Piatkové očkovanie v Maďarsku sa zmenilo na chaos. Stalo sa tak po tom, ako premiér Viktor Orbán vyhlásil, že vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech budú konečne v piatok a len v piatok dostupné pre všetkých, keďže následne niekoľko týždňov nebudú k dispozícii. Informuje o tom portál Hungary Today.

Tisícky ľudí, ktorí mali záujem o očkovanie, tak spôsobili už v ranných hodinách preťaženie registra a kolaps systému. Zaregistrovaní aj neregistrovaní Maďari tak napokon naprieč krajinou čakali v radoch dlhých aj niekoľko sto metrov.

Pfizer odložia pre tínedžerov

Maďarská vakcinačná kampaň postupuje pomerne dobre, najmä vďaka tomu, že očkuje aj čínskymi a ruskými vakcínami. Krajina je druhá v počte ľudí zaočkovaných aspoň prvou dávkou v pomere na počet obyvateľov. Stovky tisíc ľudí však stále čakajú na svoju prvú vakcínu, a ako pripomína Hungary Today, mnohí by radšej dostali očkovacie látky od Pfizer-BioNTech alebo Moderny. Tie však dosiaľ boli, s malými výnimkami, dostupné len pre seniorov, zdravotníckych pracovníkov, olympionikov a hráčov národného futbalového tímu.

V piatok ráno sa však začali šíriť správy, že vláda sprístupní Pfizer-BioNTech pre všetkých v rámci masovej kampane, v ktorej dosiaľ ponúkali len dve menej populárne vakcíny – Sinopharm a AstraZeneca. Podľa Hungary Today bola pravdepodobnou motiváciou pre tento krok snaha dosiahnuť ešte do piatka míľnik štyri milióny zaočkovaných aspoň prvou dávkou, čo bolo podľa doterajších čísel nepravdepodobné. V piatok by totiž museli v krajine podať takmer 87-tisíc vakcín, pričom vo štvrtok to bolo okolo 40-tisíc.

Premiér Viktor Orbán následne v pravidelnom piatkovom rozhovore pre Kossuth Rádió oznámil, že ľudia, ktorí sú registrovaní na vakcináciu, budú môcť v piatok dostať vakcínu Pfizer-BioNTech a následne na ňu budú musieť čakať niekoľko týždňov, keďže ju odložia pre skupinu 16- až 18-ročných.

Viac zaočkovaných na uvoľnenie opatrení

Maďarská vláda očakáva, že v piatok alebo sobotu dosiahne hranicu štyroch miliónov zaočkovaných prvou dávkou, ktorú si stanovila pre ďalšie uvoľňovanie opatrení. Následne upravia začiatok nočného zákazu vychádzania až od polnoci a reštaurácie, krčmy a bary budú môcť byť otvorené do 23:00. Ľudia s imunitným certifikátom budú môcť jesť vo vnútorných priestoroch reštaurácií, chodiť do divadiel, kín, zoo, plavární, telocviční a na futbalové zápasy.

Vláda na piatok odložila 100-tisíc vakcín od Pfizeru, no elektronická databáza, prostredníctvom ktorej sa ľudia registrovali, následkom veľkého náporu záujemcov skolabovala. Mnohí ľudia, ktorí sa nedokázali zaregistrovať, sa tak dúfajúc, že sa k vakcíne aj tak dostanú, vybrali k očkovacím centrám a nemocniciam.

V reakcii na kolaps systému sa policajný šéf Róbert Kiss vyjadril, že webstránka čelila kybernetickému útoku, no problém už vyriešili. Hungary Today však konštatuje, že registrácia na vakcíny Sinopharm a AstraZeneca bola ďalej dostupná, zatiaľ čo na Pfizer sa počas celého dňa nedalo zaregistrovať.