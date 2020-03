Odber vzoriek na koronavírus bude prebiehať inak, za chorými prídu aj domov

Pri odbere vzoriek na kontrolu sa má prechádzať na iný systém. Ak bude podozrenie na ochorenie koronavírusom, a dotyčný nebude mať vážne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu, po telefonickej konzultácii zostane doma.

Sanitka s personálom na odber krvi a vzoriek príde priamo k nemu domov. Pacient teda nebude hospitalizovaný, ak sa nezhorší jeho zdravotný stav. Predseda vlády Peter Pellegrini to uviedol na tlačovom brífingu po stretnutí so Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

Testy budú robiť v Košiciach aj Banskej Bystrici

Rozširuje sa tiež počet miest, na ktorých budeme môcť vykonávať testy. Doteraz sa robili len v Bratislave, v priebehu nasledujúcich dní sa budú školiť pracovníci Úradu verejného zdravotníctva z Košíc a Banskej Bystrice. „Aby sme mohli o niekoľko dní alebo pár týždňov vykonávať testy aj tam, čím skrátime celú dobu vyšetrenia o prevozy, čo zefektívni situáciu,“ uviedol premiér.

Všetkým budú rozosielať SMS správy

S prezidentom Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mariánom Kollárom sa tiež dohodli, že zintenzívnia informačnú kampaň pre všetkých občanov. Chcú apelovať na to, aby ľudia nechodili do ambulancií a čakární, ak budú mať príznaky podobné ochoreniu na koronavírus alebo je u nich riziko, že by mohli byť infikovaní týmto vírusom.

„Budeme pripravovať ďalší televízny a rozhlasový spot, ktorý opäť požiadame všetky televízie bezplatne vysielať, aby sme ľudom povedali, ako majú postupovať,“ povedal Pellegrini.

V najbližších dňoch sa majú tiež posielať SMS správy všetkým občanom s aktívnym mobilným telefónom na území SR. Budú ich upozorňovať, aby nechodili do nemocničných zariadení, ale telefonicky konzultovali svoj zdravotný stav a aby všetci tí, ktorí môžu, využívali na predpis liekov elektronický recept.

Karanténna PN-ka

Ako Pellegrini dodal, bude sa tiež v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a ambulantným sektorom prehodnocovať možnosť nového kódu 14-dňovej karanténnej PN-ky.

Majú sa stanoviť kritériá, aby bolo možné v prípade cestovateľskej anamnézy a už aj konkrétnych príznakov priamo stanoviť diagnózu a nechať človeka na karanténnej PN-ke. Premiér zároveň uistil všetkých lekárov aj z ambulantného sektora, že pokračuje proces nákupu štátnych hmotných rezerv. Lekári by si podľa neho mohli od firiem kúpiť ochranné pomôcky, ktoré by nekupovali štátne hmotné rezervy.

Pripravujú novú aplikáciu

Prezident SLK poďakoval za ponuku NCZI. Ako uviedol, mala by byť pripravená aplikácia na to, aby elektronicky zvládali manažment pacienta a ochorenia. Zabezpečené to má byť na takej úrovni, aby pacient neblúdil po systéme zdravotníckych zariadení, ale aby sa to, čo sa dá vyriešiť bez jeho prítomnosti v ambulancii, odizolovalo.

Ako Kollár informoval, zástupca komory bude po novom účastníkom krízového štábu. Mala by tak byť zabezpečená komunikácia medzi krízovým štábom, organizačným výborom a lekármi.