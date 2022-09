Odborníci varujú pred silnou chrípkovou epidémiou, táto sezóna môže byť horšia ako v ostatných rokoch

Austrálska sezóna chrípky bola najhoršia za posledných päť rokov. Tá indikuje, čo sa môže udiať v našich zemepisných šírkach. Výskyt chrípky bol v uplynulej sezóne veľmi nízky a zaočkovanosť ľudí je nedostatočná.

Populácia na Slovensku bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia a zvýšený výskyt chrípky by mohol vyústiť do silnej chrípkovej epidémie. V tlačovej správe na to upozorňujú odborníci, ktorí sa spojili do odbornej platformy Aliancia proti chrípke.

Odborníci varujú pred dôsledkami

Epidemiológovia sledujú vývoj chrípkovej sezóny na južnej pologuli, aby mohli predikovať vývoj u nás. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková spresnila, že počet prípadov chrípky v Austrálii bol trikrát vyšší ako očakávaný.

Imunita populácie je pravdepodobne nízka, odborníci preto upozorňujú na možnosť chrípkovej epidémie a varujú pred dôsledkami chrípky. Chrípka spúšťa kardiovaskulárne príhody aj u zdravých dospelých. Ako uvádza správa, s ochorením chrípky na celom svete súvisí 3 až 5 miliónov prípadov závažných ochorení a 650-tisíc úmrtí ročne.

„Očkovanie proti chrípke je najúčinnejšou prevenciou ochorenia. Najideálnejšie je očkovať sa v jesenných mesiacoch,“ odporúčajú experti. Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 alebo inou neživou vakcínou, napríklad proti pneumokokom.

Aliancia proti chrípke

Nízka dôvera v očkovanie, podceňovanie chrípky, vysoké počty odvrátiteľných úmrtí a ďalší tlak na poddimenzovaný zdravotný systém počas chrípkových epidémií viedli lekárov, špecialistov, pacientov a expertov v zdravotníctve k sformovaniu odbornej platformy Aliancia proti chrípke.

Záštitu prevzal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Cieľom aliancie je prinášať nové vedecké a overené informácie, viesť odbornú diskusiu o rizikách chrípky a možnostiach prevencie v rizikových skupinách, ako aj šíriť osvetu.