Patológ opísal, ako COVID-19 devastuje organizmus. Niektorí Slováci stále neveria, že vírus zabíja

Internetom sa v poslednom období šíri množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií o koronavíruse.

Ministerstvo zdravotníctva SR v tejto súvislosti na Facebooku upozornilo na ďalší hoax, ktorý tvrdí, že neexistuje dôkaz o tom, že by niekto zomrel na COVID-19 a odvoláva sa na „Európsku patologickú asociáciu“. Zdieľali ho tisíce ľudí.

Ministerstvo preto oslovilo patológa Michala Palkoviča z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý pitval väčšinu zomrelých s COVID-19.

Imunitnou odpoveďou je zápal

Podľa patológa vírus postihuje pľúca tak, že infikuje bunky podieľajúce sa na výmene dýchacích plynov. Imunitnou odpoveďou tela je zápal, ktorý sa snaží eliminovať postupujúcu vírusovú infekciu. U väčšiny pacientov COVID-19, našťastie, neprerastie do pľúcnej formy.

„Avšak, v prípadoch, keď je infekčná dávka privysoká, u niektorých pacientov nad 65 rokov s civilizačnými ochoreniami, pacientov s oslabenou imunitou, onkologických pacientov, pacientov s respiračnými chorobami a podobne, koronavírusom spôsobený tzv. intersticiálny zápal môže mať devastačné následky na pľúcne tkanivo, dochádza k rozvoju pľúcnej formy COVID-19,“ vysvetľuje špecialista.

Mnohí ľudia na umelej pľúcnej ventilácii sa zadusia

Pri pľúcnej forme ochorenia dochádza k likvidácii pľúcneho tkaniva, a preto musí pacient dostávať kyslík a neskôr byť napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

„Takíto pacienti sa postupne zadusia, keďže nemajú čím dýchať. Prístroje do určitej miery vedia nahradiť činnosť pľúc, no vyčerpaný imunitný systém dáva priestor superinfekciám, ktoré majú fatálny následok. Celosvetovo 50 – 97 percent pacientov na umelej pľúcnej ventilácii zomiera,“ dodáva.

Patológovia považujú v prípade úmrtia pľúcnu formu COVID-19 za jednoznačnú príčinu smrti, ak za úmrtím nestála iná bezprostredne život ohrozujúca choroba.

Patológov združujú spoločnosti či akadémie

„Dovolím si tiež poznamenať, že názov Európska ,patologická asociácia‛ vo mne nebudí pocit dôveryhodnosti. Patológovia majú zväčša spoločnosti patológov, ako je napr. Európska spoločnosť patológov (European Society of Pathology), akadémie združujúce patológov (International Academy of Pathology), poprípade kráľovské kolégia patológov (The Royal College of Pathologists),“ doplnil k hoaxu patológ Michal Palkovič.