Pellegrini sa postavil proti súkromným diagnostickým pracoviskám

Premiér Peter Pellegrini avizuje ťažké časy pre súkromné diagnostické pracoviská.

„Tak, ako sme z nemocníc vytlačili súkromné lekárne, pristúpime aj k odzmluvňovaniu rôznych súkromných cétéčiek a röntgenov,“ vyhlásil pred novinármi, keď ohlasoval schválenie stratifikácie nemocníc.

„Dnes začíname mať v našich nemocniciach kvalitnejšie prístroje, ako majú tieto súkromné firmy. Postupne by sme mali preto s nimi rozväzovať zmluvy,“ povedal Pellegrini.

Vytlačiť ich chcú z priestorov štátnych nemocníc

Na starosti by to mala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Keďže má najväčší podiel na trhu, mohlo by sa jej podariť prinútiť poskytovateľov zavrieť, ak by nedokázali fungovať len so zmluvami ostatných poisťovní.

„Bude to ťažké, viete si predstaviť ten odpor a lobing, ktorý to prinesie,“ uvažuje premiér. „Ale to už je aj výzva pre naše zdravotníctvo, presmerovať tie toky (peňazí, pozn. red.) tam, kde tie peniaze majú byť a ak niečo zostane, potom si niektorí z toho môžu robiť aj biznis,“ konštatoval.

Ministerstvo zdravotníctva považuje za správne, aby činnosti, ktoré dokážu generovať príjmy, napríklad postupne prechádzali do správy samotných nemocníc. Ako pre portál vZdravotnictve.sk uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ide napríklad o vypovedávanie zmlúv so súkromnými lekárňami v nemocničných priestorov. Ministerstvo tiež pripravuje projekt štátneho laboratória.

Ako sa menili nemocničné lekárne V roku 2016 vtedajší minister Tomáš Drucker vydal príkaz, aby štátne nemocnice vypovedali zmluvy s lekárňami, ktoré sídlia v ich priestoroch. Namiesto toho si nemocnice mali zriadiť vlastné lekárne. Zámerom tohto kroku bolo, aby nemocnice na lekárňach zarábali a získané prostriedky využili do investícií. Aktuálne už funguje 22 verejných lekární v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR.

Uprednostňovanie štátnych nemocníc?

Premiér zároveň avizoval sústredenie peňazí do veľkých štátnych zariadení. Znepokojil však tým Asociáciu nemocníc Slovenska.

„ANS podporuje stratifikáciu nemocníc za predpokladu, že sa bude týkať rovnako štátnych ako aj neštátnych nemocníc a VšZP nebude pri úhradovom mechanizme preferovať štátne nemocnice,“ uviedla asociácia vo svojom vyhlásení.

Zdravotníctvo sa nedelí na štátne a neštátne. Okrem štátnych nemocníc (univerzitné a fakultné nemocnice, špecializované ústavy) existujú aj nemocnice delimitované na vyššie územné celky, neziskové organizácie a súkromné nemocnice. Všetky sú však napojené na systém verejného zdravotného poistenia.

Peniaze majú ísť za pacientom

Ministerstvo Pellegriniho slová spresňuje. „Štátne nemocnice realizujú najnáročnejšie komplikované výkony, pričom mnohokrát sú pacienti z menších regionálnych nemocníc prevážaní práve do fakultných, univerzitných nemocníc či špecializovaných ústavov,“ hovorí Eliášová.

Znamená to, že peniaze majú ísť v prvom rade za pacientom.

„Sme za to, že výkony, ktoré hradia zdravotné poisťovne, by mali zahŕňať všetky aspekty, ktoré nemocnica pri danom zákroku vykonáva s prihliadnutím primárne na pacientov v tých najvážnejších stavoch,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Práve systém DRG postupne prináša do systému jasné pravidlá a transparentnosť. V súčasnej legislatíve však nie je zadefinovaný ako jediný platobný mechanizmus. „Z tohto dôvodu vyplýva forma úhrady zo vzťahu a dohody medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ uzatvára Eliášová.