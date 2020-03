Penta dá na boj s koronavírusom milióny eur, nakúpi špeciálny zdravotnícky materiál aj rapid testy

V boji s novým koronavírusom vynaloží investičná skupina Penta viac ako 15 mil. eur. Peniaze pôjdu na nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok, ako aj na nákup rapid testov COVID-19.

Reprofilácia nemocníc

Avšak prostriedky sa použijú aj na okamžité investície do zdravotníckych zariadení a lekární. Dôvodom je reprofilácia nemocníc, či technické úpravy.

Penta je v regióne strednej Európy jeden z najväčších investorov v sektore zdravotníctva. Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach Penty pracuje viac ako 30 tisíc zamestnancov. Ich vybavenie ochrannými pomôckami a špeciálnym materiálom, ktorého je nedostatok a je ťažko dostupný, je pre skupinu podľa jej vyjadrení prioritou.

Najbližšie by Penta mala do Čiech a na Slovensko doviezť približne 3,5 milióna ochranných pomôcok, vrátane žiadaných respirátorov FFP3 a FFP2. Rovnako už má záväzne objednané a pripravuje dovoz tzv. rapid testov z Číny, ktoré by umožnili rýchlo otestovať 100 tisíc ľudí.

Kapacity na testovanie sa zvýšia

„Sme pripravení pomôcť s rýchlym otestovaním ľudí v plnej súčinnosti s krízovým štábom. Projekt testovania môžeme plošne spustiť vo všetkých našich nemocniciach a poliklinikách tak, aby sme pomohli zvýšiť potrebné kapacity na testovanie,“ povedal spolumajiteľ skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo Eduard Maták.

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente.

Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 44 000 ľudí a v roku 2018 dosiahla hodnota aktív skupiny 10,4 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.