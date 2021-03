Plán obnovy zdravotníctva priniesol sklamanie, podľa Lévyovej je diskriminačný pre ľudí z menších miest

Plán obnovy v oblasti zdravotníctva je diskriminačný pre ľudí žijúcich v menších mestách. Na piatkovej tlačovej besede to povedala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Upozornila na to, že investície majú smerovať len do štátnych zdravotníckych zariadení. Plán obnovy mal podľa nej garantovať lepšie zdravotníctvo, avšak priniesol sklamanie.

K plánu obnovy prišlo podľa Lévyovej 1,3 tisíca zásadných pripomienok. Žiada, aby vláda do plánu obnovy zahrnula aj neštátne nemocnice.

Diskriminácia podľa vlastníctva

To, že sa plán obnovy má vzťahovať len na štátne zdravotnícke zariadenia, kritizuje aj prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.

„Začíname vytvárať dve skupiny občanov, tých v blízkosti štátnych nemocníc a tých v blízkosti ostatných nemocníc,“ povedal.

Podľa neho má štát cez plán obnovy investovať len do troch štátnych nemocníc v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, s čím zásadne nesúhlasí. Tento prístup považuje za diskrimináciu podľa vlastníctva zdravotníckeho zariadenia. Vníma to ako protiústavný zámer, ktorý je v rozpore s programovým vyhlásením vlády. ANS dala k materiálu 17 pripomienok, z ktorých bolo 11 zásadných.

Obrovským problémom bude implementácia

„Bude dôležitá implementácia celého plánu obnovy a v tomto vidíme obrovský problém,“ uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth.

Ak sa podľa neho do 18 mesiacov nepodarí implementovať plán obnovy do praxe, žiadne finančné zdroje na Slovensko neprídu. Mnohé časové horizonty, ktoré sú uvedené v pláne obnovy, považuje za absolútne chaotické. „Rozporuplné časové sledy z hľadiska ambulantných lekárov,“ povedal.

Upozornil na to, že vláda chce cez plán obnovy podporiť len nové ambulancie. „Ak nebudeme mať nových lekárov do kvázi nových ambulancií, tak nemáme čo implementovať,“ zdôraznil. Podľa neho je tak plán obnovy postavený na lekároch, ktorých Slovensko nemá.

Plán obnovy pre zdravotníctvo

Plán obnovy pre zdravotníctvo kombinuje investície a reformy zamerané na inovatívny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Zvýšiť by sa mala aj jej kvalita a dostupnosť. Nová mapa ústavnej zdravotnej starostlivosti a definícia nových typov nemocníc by mali prispieť k zefektívneniu využívaných zdrojov a nemocničných kapacít.

Na reformu priamo nadväzujú investície do výstavby, rekonštrukcie, vybavenia a digitalizácie nemocníc vrátane telemedicíny. Optimalizácia siete primárnej starostlivosti a rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov by mali zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Mali by tiež pomôcť eliminovať nadbytočné návštevy u špecialistov.

Opatrenia majú tiež zvýšiť dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch a zlepšiť podmienky najmä v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. To by malo prispieť k riešeniu nedostatku personálu v slovenskom zdravotníctve.