Pod petíciu za zachovanie štatútu nemocnice vo Vranove nad Topľou sa podpísali desaťtisíce ľudí

Pod petíciu za zachovanie štatútu akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou sa podpísalo 32 985 ľudí. Uviedol to predseda petičného výboru a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák s tým, že petičnému výboru sa tak podarilo naplniť stanovený cieľ vyzbierať aspoň 30-tisíc podpisov.

„Obyvatelia regiónu veľmi masívne podporili nemocnicu. Vyzerá to tak, že viac ako polovica obyvateľov nad 18 rokov podporila túto akciu podpisom. Myslím si, že to je jasný signál ministrovi zdravotníctva aj celej vláde, že by sa mali okresom Vranov nad Topľou veľmi seriózne zaoberať, prísť sem, vyhodnotiť situáciu priamo na mieste a prehodnotiť naše požiadavky, ktoré ako samospráva zastupujúca občanov máme,“ uviedol Fenčák.

Pripravili protest

Petičné hárky chcú odovzdať aj s argumentmi za zachovanie akútnej nemocnice priamo ministrovi zdravotníctva. Fenčák dodal, že zároveň sú aj proti rušeniu miestneho okresného súdu, čo vyplýva z pripravovanej súdnej mapy.

V tejto súvislosti v pondelok 11. októbra pripravilo Združenie miest a obcí Vranovského okresu aj podporné protestné podujatie. O týchto dvoch témach predstavitelia samospráv hovorili vo Vranove nad Topľou aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

Ten uviedol, že poslanci Sme rodina nepodporia rušenie nemocníc, ktoré podľa neho spôsobí destabilitu regiónu a odchod vysokoškolsky vzdelaných ľudí. „Ako vláda sme v programovom vyhlásení sľúbili, že budeme podporovať regióny. Toto ide proti tomu. Nemôžeme robiť reformy z pera z Bratislavy,“ uviedol Kollár.

Kollár odmieta vyľudniť regióny

Dodal, že rovnako nepodporia ani pripravovanú súdnu mapu. Vo Vranove by to podľa neho znamenalo opustiť zrekonštruovanú budovu a ďalšie prostriedky investovať do prenájmu a rekonštrukcie v Humennom, kam by sa mal súd premiestniť.

„Pani ministerka spravodlivosti (Mária Kolíková, pozn. SITA) nemá našu podporu v tejto forme súdnej mapy. Musí urobiť novú. Ale takto to nepodporíme. S týmto nemôžeme súhlasiť, my nemôžeme vyľudniť regióny,“ skonštatoval predseda Národnej rady SR.