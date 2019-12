Popáleniny a otrava alkoholom, zdravotníci upozorňujú na opatrnosť pri novoročných oslavách

Počas novoročných osláv by mali byť Slováci opatrní pri zaobchádzaní s pyrotechnikou a rovnako pri pití alkoholu. Agentúru SITA o tom informovala manažérka komunikácie s verejnosťou Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (ZZS SR) Alena Krčová.

Prípady ťažkej intoxikácie

Počas minuloročného Silvestra a prvých hodín Nového roka záchranári zasahovali v 101 prípadoch pri ťažkej intoxikácii alkoholom. V dôsledku neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou sa na prelome minuloročného Silvestra a Nového roka zranilo 36 pacientov.

„Našťastie, úraz s fatálnymi následkami sme v tejto súvislosti neevidovali. Väčšina pacientov však utrpela popáleniny, zranila si prsty na rukách a horné končatiny, niektorí utrpeli poranenia zraku a sluchu,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR.

Pri otrave alkoholom je podľa nej dôležité rozlíšiť, v akom štádiu sa opitý človek nachádza, pretože pri malej otrave môže človeku pomôcť aj to, keď sa dobre vyspí.

„Pri ťažšej forme, až otrave alkoholom, uložíme osobu do stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a kontrolujeme ju. Ak sa nepreberá a má sťažené dýchanie, voláme 155 a riadime sa pokynmi operátora. Ak nedýcha, okamžite začneme s oživovaním, ak postup neovládame, operátor na linke 155 nás navedie, ako na to,“ vysvetlila Krčová.

Bezpečnosť pri pyrotechnike

V prípade používania zábavnej pyrotechniky je podľa nej dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené na obale. Odporúča sa tiež používať len overenú, nepoškodenú a certifikovanú pyrotechniku s návodom na použitie, nie takú, čo už zlyhala, je poškodená alebo je vyrobená podomácky.

„Doslova hazardovaním so životom je odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či drog a netreba zabúdať ani na to, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí,“ upozornila.

V prípade, že dôjde k zraneniu, je dôležité chladiť popálené miesto a vyčistiť ho studenou vodou. „Ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, voláme na linku 155 alebo vyhľadáme lekársku pomoc. Pri úraze musíme zastaviť krvácanie, ak je rana väčšieho rozsahu, okamžite voláme 155. Pri ľahšej forme ranu prekryjeme obväzom,“ dodala.