Pôrodné asistentky na Slovensku nemôžu vykonávať svoju prax tak, ako je obvyklé v Únii, má sa to zmeniť

Pôrodné asistentky v samostatnej praxi by mohli od budúceho roka poskytovať predpôrodnú starostlivosť a starostlivosť v šestonedelí a mali by to hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý do legislatívneho procesu predložila nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská (Za ľudí).

Plná úhrada zdravotných poisťovní

Ako zdôvodňuje Žitňanská, pôrodné asistentky majú možnosť v každej z krajín Európskej únie vykonávať samostatnú prax po splnení podmienok v plnom rozsahu a v plnom rozsahu im ju zdravotné poisťovne aj uhrádzajú.

Pôrodné asistentky v slovenskej praxi podľa predkladateľky len ťažko získavajú postavenie samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Legislatívne normy v súčasnosti umožňujú pôrodnej asistentke odvádzať fyziologický pôrod v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, umožňujú žene slobodný výber zariadenia, v ktorom porodí svoje dieťa a slobodný výber lekára, alebo pôrodnej asistentky, ktorí ju budú pri pôrode sprevádzať a dohliadať na jeho priebeh. Pôrodná asistentka vykonáva aj popôrodnú starostlivosť vrátane možných návštev v rodinách šestonedieľok. V týchto prípadoch však až na výnimky absentuje hradenie takejto popôrodnej starostlivosti v domácom prostredí z verejného zdravotného poistenia,“ uvádza sa v návrhu.

Za poradňu zodpovedá gynekológ

Súčasťou návrhu je preto okrem iného aj návšteva v domácom prostredí. Ďalšia starostlivosť počas tehotenstva prebieha tiež v domácom prostredí, jej obsahom je psychofyzická príprava žien na pôrod, poradenstvo či nácvik správneho dýchania, uvoľňovania a sťahovania svalov a prípravy na dojčenie.

Za poradňu je pritom aj naďalej zodpovedný gynekológ. Po pôrode pôrodná asistentka podľa návrhu navštívi mamičku do 24 hodín od návratu do domácnosti a následne ešte raz počas obdobia šestonedelia.

Pôrodná asistentka má pomáhať pri problémoch s dojčením a sledovať zdravotný stav v období šestonedelia.